Euforie: Za pět měsíců nalili investoři do akcií více než za dvanáct let | E15.cz

Světové burzy jsou rozžhavené do běla. Pět set amerických korporací z indexu S&P 500 se prodává za více než 32násobek zisků. To dokonce překonává úrovně z dob technologické bubliny na přelomu tisíciletí.

„Jsou už drahé, je to příliš euforické,“ komentuje vývoj na trzích Tomáš Pfeiler ze společnosti Cyrrus s tím, že stimuly byly bezprecedentní. Vysoko je cena akcií i podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy.

Evropské akcie se v minulých dnech dostaly na nové rekordní úrovně. V blízkosti rekordu jsou rovněž globální burzy. Investoři věří v neutuchající podporu trhů ze strany centrálních bank a lijou do burz stále nové a nové peníze.

Za posledních pět měsíců podle průzkumu Bank of America a EPFR Global přiteklo do akciových fondů 576 miliard dolarů. To je více, než v předchozích dvanácti letech, kdy investoři vložili do akciových fondů 452 miliard dolarů.

Pokud toto tempo bude pokračovat, letos do těchto fondů podle odhadů Bank of America přiteče astronomická suma přesahující 1,6 bilionu dolarů. V předchozích dvaceti letech byl rekordní příliv v roce 2017, kdy do akciových fondů přiteklo 295 miliard dolarů.

Nezměrný optimismus burzovních hráčů je vidět i na dalších ukazatelích. Indikátor investiční nálady americké Citigroup ukazuje, že se investoři nacházejí po většinu roku v oblasti euforie.

„Je zvláštní, že vidíme ukazatele sentimentu tak vysoko v době, kdy se ekonomika stále oživuje,“ uvedl pro agenturu Bloomberg George Mateyo, investiční ředitel Key Private Bank. Podpora ze strany centrálních bank a vlád bude podle něj sice ještě chvíli pokračovat, ale pak v jednu chvíli zmizí.

Analytici už varují, že kvůli přehnanému optimismu a vysokému ocenění akcií může nastat pokles. „Vytváří to stoprocentní historickou pravděpodobnost, že se trhy ze současných úrovní propadnou během příštích dvanácti měsíců,“ připomíná hlavní akciový stratég Citigroup Tobias Levkovich.

Podobný názor mají další experti, kteří upozorňují na nízkou hodnotu takzvaného indexu strachu VIX. Jeho hodnota se dostala nejniže od poloviny února 2020, tedy těsně před propadem burz kvůli pandemii.

„Neznamená to, že v následujících týdnech nebudou na trzích cenové výkyvy,“ upozorňuje hlavní makléř J&T Banky Jan Pavlík. Obdobně se vyjadřuje Kovanda: „Trhy jsou nejklidnější před bouří.“