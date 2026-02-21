Vstup SpaceX na burzu nebude pro Čechy: Jak na zázraku Elona Muska vydělat už dávno předtím?
- Běžný český investor zřejmě nedostane šanci upsat případné akcie společnosti SpaceX.
- Případné sliby lokálních brokerů o opaku jsou jen marketingovým trikem.
- Reálnou, a dokonce už současnou investiční strategií může být sázka na firmy, které z případného IPO SpaceX mohou těžit.
IPO SpaceX Elona Muska bude letos zásadním investorským tématem. Věříte tomu? Ruku na srdce: nebude. Ano, naše články o akciích SpaceX budou nadprůměrně čtené, spekulace o valuaci budou každodenním tématem hovoru návštěvníků alespoň trochu lepších restaurací a samotný úpis vygeneruje takovou řádku dramatických situací, které možná vystačí na filmový příběh o průměrné stopáži.
Jenže: reálný průnik IPO SpaceX a kapitálu českých drobných investorů bude nulový. Do okamžiku příchodu na trh, který bude pravděpodobně spojen se silným IPO efektem, tak jednoduše tuzemský malý investor ostrouhá. Co bude pak? Jen nevěřícný pohled investora s pokleslou bradou na násobek P/E u akcií SpaceX během prvního dne obchodování. Jasně, Elon je pořád ještě pán zázraků, ale bude na zvážení, jestli story SpaceX nesledovat namísto ze své obchodní aplikace raději třeba prostě jenom v telce.
Samozřejmě můžete mít štěstí na brokera, který si příděl akcií SpaceX nějakým způsobem dokáže zařídit. To ale v českém prostředí nezvládne zřejmě nikdo. Vezměme si třeba takové CSG. V Česku byl jediný nejmenovaný známý broker, který svým klientům do telefonu opakovaně tvrdil, že jeho klienti na nějaké ty akcie CSG mohou dosáhnout. Všichni ostatní rovnou a s neskrývanou lítostí řekli na rovinu, že na akcie CSG ve fázi úpisu nedosáhnou ani náhodou. Nedosáhl na ně samozřejmě ani náš nejmenovaný broker, kterému ale díky této akci na hranici PR katastrofy jistě skokově vzrostl počet registrovaných obchodních účtů. S tím už se dá pochopitelně dále byznysově pracovat. A kdo nedosáhl na CSG, o SpaceX si může nechat jenom zdát. Ale co teď, o čem to tu vlastně chci dneska psát?
SpaceX je, vulgárně korporátně řečeno, intenzivně vertikálně integrovanou firmou. Lidsky to znamená, že si pro své rakety v zásadě většinu věcí dokáže vyrobit sama a nepotřebuje k tomu zástupy dodavatelů šroubků z Číny. V tom se třeba liší od jiných trochu podobných byznysů firem jako Boeing nebo třeba Lockheed Martin, které vedle SpaceX vypadají spíše jako pouhé montovny.
Ani Elon ovšem není stoprocentně soběstačný, a navíc obrovský příliv peněz do branže díky dost možná historicky největšímu IPO by znamenalo obrovský impulz pro specifické firmy navázané na obor. Můj dnešní investiční case tedy zní: zvážit už dnes sázku na firmy, jimž by se hypoteticky mohlo začít dařit lépe po budoucím úspěšném IPO SpaceX. Protože investovat včas je prostě nutnou podmínkou případného budoucího úspěchu. Ale nikoli podmínkou postačující, vždyť to znáte z matematiky i ze života. Pojďme na akcie firem, o nichž jste možná ještě neslyšeli. I kdyby vás nezaujaly investičně, jejich byznys je mnohdy poutavý.
