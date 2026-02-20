Letošní neklid na trzích prospívá hedge fondům
- Rok 2026 začal výraznou volatilitou napříč komoditami i akciemi, často taženou přehnanými reakcemi na narativ kolem AI.
- Právě volatilní prostředí nahrává hedge fondům, protože místo tržní bety roste význam aktivně generované alfy.
- Hedge fondy proto lákají globální kapitál a postupně se mohou stát zajímavější volbou i pro české investory.
Volatilita je prozatímní mantrou roku 2026. V lednu se rozjel neskutečný kolotoč na komoditních trzích, konkrétně na industriálních a cenných kovech. V únoru jsme pro změnu byli svědky závratných propadů na akciích firem, jimž by měly přicházející AI agenti užírat z cílových trhů. Nejednalo se jen o softwarové společnosti, ale třeba i o firmy poskytující kamionové dopravní služby. Třeba akcie C. H. Robinson zaznamenaly 12. února náhlý propad o 24 procent.
Jak by AI agenti měli narušit odvětví založené primárně na manuální lidské práci řidičů, je mimo moje chápání. Mým osobním tipem je, že v akciových vodách krouží obchodní algoritmy využívající kontextualizaci jazykových AI modelů a jako hladoví žraloci trhají vše, čeho se dotkne jakákoliv zmínka o „AI disruption“. Akcie C. H. Robinson od té doby korigovala většinu tohoto bleskového propadu, ale volatilita je na ní dál znát.
Šance pro odvážné
Existuje však jedna třída aktiv, které by měl tento stav trhu vyloženě prospívat, a tou jsou hedge fondy. Když nefunguje tržní beta (výkon), otevírá se prostor pro alfu (riziko), tedy jakýsi nadvýnos. Volatilní vody poskytují více příležitostí než jen sedět v rostoucích pozicích. Příležitosti, které se dají zúročit, má-li investor dostatečné znalostní, technické a nástrojové know-how.
Možná i proto jsou hedge fondy pro rok 2026 nejvíce poptávaným aktivem mezi globálními alokátory. Podle Bank of America až 51 procent z nich plánuje navýšit expozice do této třídy. Private Equity je s 26 procenty na místě třetím a například čisté akciové expozice až na místě předposledním s osmi procenty. Vývoji určitě pomáhají i specifické problémy, jimiž si aktuálně private equity a private credit fondy procházejí.
Je tedy dost možné, že hedge fondy navážou na rekordní příliv kapitálu, který charakterizoval rok 2025. Podle reportu datové platformy With Intelligence, která se specializuje na alternativní aktiva, přiteklo loni do hedge fondů až 47 miliard dolarů; šlo tedy o nejsilnější rok za poslední dekádu. Nejvíc preferované byly investiční strategie Long/Short Equity a Fixed Income/Credit.
Chytí se čeští investoři tohoto pozitivního trendu? Ve srovnání s akciemi a také private equity jsou hedge fondy na místním hřišti pořád relativní neznámou, možná i kvůli své komplikovanosti. Možnosti expozice tady ale již jsou, například fond fondů J&T Hedge Funds, který jsme v J&T zakládali loni v květnu, případně konkurenční fond fondů Sirius Alpha. Stačí si vybrat.