Slovenským a českým majitelům kryptoměn se nejvíce vyplácejí dlouhodobá portfolia | E15.cz

Nastává otázka, co s nimi dál? Držet je, nebo je ve správnou chvíli prodat? Která chvíle je ta správná? Odpovídá Juraj Kisela, obchodní ředitel slovenské společnosti CRYPTON DIGITAL, SE, která minulý rok vstoupila i na český trh. Kromě toho před necelým měsícem představila dvě nová kryptoměnová portfolia: Crypton 10 Balance a Crypton 10 Dynamic.

První z dvojice nových kryptoměnových portfolií, Crypton 10 Balance, obsahuje deset kryptoprojektů, které se nacházejí v TOP 100 v rámci trhu.

Většina z těchto projektů má kromě historie i silnou ambici opět uspět. Portfolio zahrnuje projekty orientované na bezpečnost soukromí a některé z nich i na anonymitu transakcí. Složení tohoto portfolia, které zajistil specializovaný tým CRYPTON DIGITAL, SE podle svých zkušeností a odborných znalostí, je firemní strategií. CRYPTON DIGITAL, SE zveřejňuje počet zakoupených mincí v portfoliu.

Crypton 10 Dynamic je portfolio složené z deseti kryptoměnových projektů, nacházejících se v TOP 500 v rámci trhu. Projekty prokázaly svou funkčnost ve svém ekosystému a čekají jen na investory. Toto portfolio patří do kategorie nejrizikovějšího portfolia z portfolií CRYPTON DIGITAL, ale na druhé straně se předpokládá vysoké zhodnocení.

Výběr portfolia měla na starosti interní skupina odborníků, která sestavila i zbývajících 5 kryptoměnových portfolií CRYPTON DIGITAL; ty se těší úspěchu převážně u slovenských klientů.

Zatímco ještě k 1. 1. 2020 byla tržní kapitalizace veškerých veřejně obchodovaných kryptoaktiv (market cap) 375 miliard USD, začátkem tohoto roku to už bylo 763 miliard USD. (Aktuální k 17.3.2021: 1,692,763,600,098 $) Je to také obrazem toho, že za poslední rok přibylo 20 miliónů nových kryptoměnových peněženek.

Evidujeme již také korekce bitcoinu, co bude dál, a jak by se měli chovat noví vlastníci kryptoměnových portfolií?

Do kryptoměn vstupují většinou dva typy lidí: ti, kteří chtějí co nejrychleji vydělat na prodeji, a potom ti, kteří pochopili přidanou hodnotu technologie a pravidelně, měsíc co měsíc, zvětšují své kryptoměnové portfolio. Když trh poklesne, dáváme našim klientům doporučení na doplnění portfolií, takto dokáží zvýšit zisky. Hodnota bitcoinu bude podle očekávání postupně narůstat a v principu až tak nezáleží na tom, zda ho nakoupíte za 30 000 nebo 60 000 eur, pokud se chystáte prodávat, až když bude na úrovni 100 000 USD nebo více. Bitcoin má svou přezdívku Digitální zlato právě proto, že ideální délka nákupu tohoto aktiva je 10 a více let.

Kdy prodat své kryptoměny, při skoku směrem nahoru nebo naopak, když hodnota padá, ve snaze uchránit vklad?

Otázka kdy prodat závisí na tom, co od tohoto trhu očekáváte. Pokud patříte do skupiny lidí, která rozumí potenciálu této technologie, doporučuji Strategii Hold – dlouhodobou investici do kryptoměn bez ohledu na současné zvýšení nebo snížení jejich hodnoty. Jejich hodnota je opodstatněna historickým cenovým grafem bitcoinu a dalších kryptoměn. Vývoj trhu, jako i globální nárůst zájmu o toto téma, způsobili, že dnes už kryptoměny vlastní přibližně 64 miliónů lidí. Jen před sedmi lety o kryptoměnách a technologii blockchain slyšel málokdo. Nárůst poptávky způsobený přílivem nových investorů, kteří kupují své první kryptoměny, znamenal pro bitcoin, ethereum a další kryptoměny skok o několik set procent. Díky tomu vydělali ti, kteří si tyto mince koupili někdy v roce 2017 a dříve.

Jak si vybrat to správné kryptoměnové portfolio? Nový zákazník zná zřejmě jen malé množství kryptoměn.

Otázka zní, jaký typ člověka jste. Pokud chcete vlastnit bitcoin, doporučuji strategii TOP10. Tato strategie je sice konzervativnější, ale s konzervativností získáváte stabilitu. Strategie ALT10, která obsahuje alternatívní kryptoměny, je dynamičtější a potenciál zisku je vyšší. Nejlepší možnost je diverzifikovat část financí i do hlavní kryptoměny bitcoin a zároveň nakoupit alternativní kryptoměny. Díky aktivní správě je zachována rovnováha a eliminujeme zbytečné ztráty na účtech klientů.

Jaké jsou předpovědi pro kryptoměnový trh pro rok 2021?

Předpověď pro rok 2021 je světlá, trh kopíruje minulá období 2011, 2013, 2017. Na trh vstupují institucionální investoři jako ETF fondy, Paypal a mnoho dalších, a to je příčinou aktuálního růstu. Předpokládá se, že v tomto roku zažijeme ceny, které jsme ještě nezažili. Ani dnes nevíme, zda bude stát bitcoin za týden 50 tisíc nebo 70 tisíc, ale je nutné rozumět své investici a držet se vybrané strategie disciplinovaně a trpělivě. A tak jak u všech typů investic, rozumný investor investuje jen tolik, kolik si může dovolit ztratit.

Juraj Kisela, obchodní ředitel CRYPTON DIGITAL, SE Autor: Crypton Digital

CRYPTON DIGITAL, SE, aktuálně svým klientům nabízí i tato portfolia.

Strategie TOP10

Zahrnuje deset TOP kryptoměn podle tržní kapitalizace. Představuje konzervativnější a bezpečnější strategii, pokrývá téměř 85 % tržní kapitalizace všech kryptoměn včetně bitcoinu.

Minimální období je 1 rok, doporučené období je 3‒5 let.

Strategie ALT10

Zahrnuje deset alternatívních kryptoměn s největší tržní kapitalizací. Strategie neobsahuje kryptoměnu bitcoin a jedná se o dynamickou strategii. Strategie pokrývá téměř 40 % tržní kapitalizace všech kryptoměn.

Doporučené období je 3‒5 let.

Platform 10 Aggresive

Kryptoprojekty v tomto portfoliu jsou na trhu poměrně kratší čas, ale jejich řešení poskytuje odpovědi na nedostatky starších projektů, vyplňují doposud nezastřešený prostor na trhu kryptoprojektů.

Doporučené období je 3‒5 let.

Platform 10 Progressive

Toto portfolio obsahuje kryptoprojekty, které mají vlastní platformu a mají potenciál uspět ve světě produktů a služeb ve vícerých odvětvích hospodářství, nebo ve veřejné a státní správě.

Doporučené období je 3‒5 let.

Kromě kryptoměnových portfolií přinesla CRYPTON DIGITAL, SE, fanouškům a majitelům kryptoměn i vlastní platformu WEXO. Nabízí kryptoměnovu peněženku, bezpečný trezoring a možnost výměny mezi těmito nejkvalitnějšími kryptoměnami na trhu prostřednictvím vlastní kryptosměnárny WEXO.

Produktově služby projektu aktuálně zastřešuje česká partnerská společnost UPDN ONE, s. r. o., s bohatými zkušenostmi na finančním trhu.

CRYPTON DIGITAL