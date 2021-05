Spojení investičního crowdfundingu a e-commerce | E15.cz

Propojení rychle rostoucího segmentu e-commerce s nejrychleji rostoucí crowdfundingovou platformou finGOOD, není sňatkem z rozumu. To se opět ukázalo u poslední investiční příležitosti této platformy.

Drobní investoři měli na finGOOD možnost zhodnotit své peníze v investici do unikátního Kolovna Koncept. Tento ojedinělý projekt spojuje lásku Čechů k cyklistice s dobře rozkročením podnikáním mezi online a offline svět. Protože tohle spojení šlape na jedničku, rozhodla se Kolovna růst a pro financování využila právě investičním crowdfundingu od finGOOD.

Pro investory bylo připraveno solidní zhodnocení ve výši 6 % p.a. a výborné zajištění v podobě zástavy Bike centra v hodnotě skoro 10 milionů. Není se tak čemu divit, že tato investiční příležitost oslovila 146 investorů a Kolovna pro svůj další rozvoj může počítat s bezmála 5 miliony.

Nejednalo se ovšem o první e-commerce projekt, který investorům finGOOD nabídl. První vlaštovkou na poli e-shopů byl na podzim loňského roku Český ráj outdoor.

Této etablované společnosti v silně rostoucím odvětví byl už offline svět malý, a proto se rozhodla razantně podpořit růst svého e-shopu.

V době pandemie rostl e-commerce přímo raketovým tempem. V Českém ráji outdoor se proto rozhodli pro mnohem rychlejší a progresivnější způsob financování formou crowdfundingu ve spolupráci s finGOOD. Odměnou jim za to byla podpora 120 drobných investorů a investice v hodnotě 2 miliony korun.

Investiční crowdfunding na vzestupu

FinGOOD je v současnosti nejrychleji rostoucí investiční crowdfundingovou platformou. Od začátku roku cítí sílící zájem nejen ze strany investorů, kterých má už přes 2700, ale i ze strany firem poptávající financování. P2B crowdfunding posiluje svoji pozici a zejména díky své rychlosti a flexibilitě začíná stále více konkurovat klasickým bankovním úvěrům.

To, že se této investiční platformě a celkově crowdfundingu nebývale daří, potvrzuje i informace z počátku dubna. FinGOOD v tomto měsíci zvýšil svůj základní kapitál. Navýšení to bylo přímo skokové, a to o celých 10 milionů. Základní kapitál společnosti tak nyní činí 11,5 milionu korun a finGOOD tím vyslal jasný signál, že svoji pozici tuzemské P2B jedničky myslí vážně.