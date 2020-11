Společnost prodává většina klientů jen jednou za život | E15.cz

Co vede majitele k rozhodnutí prodat společnost?

Počet důvodů je pravděpodobně stejný jako počet majitelů. Jedná se o rozhodnutí na základě vysoce osobní situace. V zásadě se ale jedná o dva faktory - věk majitele a nedostupnost nástupnictví. Nebo jednoduše o skutečnost, že byla předložena nabídka ze strany potenciálního investora, byť nečekaně. V případě částečného prodeje pozorujeme spíše strategické důvody, jako například propojení vedoucí k navýšení podílu na trhu, získání (minoritního) kapitálu pro rozvoj nebo financování akvizice.

Pro prodávajícího se jedná o zásadní rozhodnutí. Často je spojené s fundamentální změnou životní situace. Představte si člověka, který odchází do důchodu a současně prodá své životní dílo někomu cizímu. Generace porevolučních zakladatelů businessu přichází do věku, kdy je rozhodnutí o dalším osudu společnosti nevyhnutelné. Musí najít odpověď na otázku nástupnictví. Někdy jsou zakladatelé natolik propojeni se svým businessem, že se rozloučí až ve chvíli, kdy ze zdravotních důvodů musí. Je to škoda jak pro samotného majitele, tak pro společnost. Doporučujeme se zajímat o prodej s časovým předstihem, aby se majitel neocitl v situaci, kdy prodat musí, a to ještě v relativně krátkém časovém horizontu. Velmi pravděpodobně se to totiž projeví na prodejní ceně.

Jak se na prodeji firem odráží letošní epidemická situace?

Současná pandemie a její dopad na transakce po celém světě jen dokládá, že jistota na trzích neexistuje. Po jarním útlumu sice v posledních týdnech vidíme oživení, a to jak na kapitálovém trhu, tak v rámci privátních transakcí mimo akciový trh. Ale s jistotou nedokáže nikdo určit, zda během několika týdnů, nebo dokonce měsíců, opět nedojde k útlumu optimismu a chuti investorů pouštět se do akvizic. Dobrý poradce by v takovém scénáři měl mít odvahu a doporučit klientovi odložení prodeje, pokud neexistují významné důvody proč zkusit jeho dokončení. Po každém útlumu ale přijde oživení. Pokud se proces pozastavil či ukončil vůči zájemcům transparentně, nic nebrání jeho znovuzahájení.

Pokud se majitel rozhodne k transakci, jaký je postup?

Občas vidíme situaci, kdy si majitel myslí, že prodejní proces zvládne uřídit sám. Netvrdím, že to není možné. Majitel pověří poradce se zkušeností z podobných transakcí profesionálním vedením procesu a získá přístup ke kupujícím, vytvoření soutěžní situace a tím vyšší pravděpodobnost uspokojivého dokončení prodeje. Poradce umí nastavit strukturu transakce tak, aby odpovídala situaci majitele samotné společnosti – od privátního prodeje 100% podílu jednomu investorovi až po prodej minoritního podílu skupině mezinárodních investorů na akciovém trhu.

Nadřazeným cílem je optimalizace ceny, případně splnění strategických úvah, kterou se struktura transakce a její průběh musí řídit. Poradce nejen, že pomůže při definici cílů a nastavení transakčních parametrů, ale mnohdy působí i jako kritický partner majitele, pokud jde o řízení jeho očekávání. Jakkoliv jsou pro dokončení transakce důležitá čísla a fakta, neuspokojivá komunikace je to, co může zastavit proces navzdory číslům. Poradce díky svým zkušenostem může sehrát roli katalyzátoru, který usměrní chod transakce a dovede k cíli.

Komerční banka je jedna z mála bank, které umí uchopit všechny typy transakcí, a to včetně jejich financování. Díky spolupráci s naší mateřskou bankou Société Générale jsme schopni efektivně dosáhnout na korporace po celém světě. Náš tým Corporate Finance v Praze nabízí služby globální investiční banky.

V čem spočívá role banky při prodeji firmy?

Tradičně je role banky na transakci především ve fázi zajišťování financování, kdy obvykle investor nepoužívá k nákupu společnosti pouze vlastní zdroje, ale také bankovní financování.

Tým Corporate Finance působí v roli poradce v průběhu celé transakce a proces řídí. Provede majitele firmy celým prodejním procesem a pomůže s vyhledáním potenciálních investorů, právních poradců, přípravou marketingových materiálů, vyjednáváním až po úspěšné uzavření transakce.