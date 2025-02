Banky letos opět snižovaly úroky u účtů. Dvě banky nyní nabízejí čtyřprocentní úročení, vážou se k němu ale složitější podmínky pro získání. U ostatních spořicích účtů sazby vesměs začínají od tří procent. Důvodem je snižování sazeb České národní banky. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. ČNB ve čtvrtek rozhodla o dalším snížení sazeb, které nyní činí 3,75 procenta.

Vedle České spořitelny drží čtyřku i Raiffeisenbank, podmínkou je provést tři platby kartou měsíčně. VÚB banka nabízí úročení 3,8 procenta, a to bez omezení vkladu a dalších podmínek. Jde ale o pobočku slovenské banky, a pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka daň 19 procent. ČSOB nabízí aktivním klientům úročení spořicího účtu až 3,75 procenta ročně na vklady do 250 tisíc korun. K získání sazby je nutné posílat si na účet příjem minimálně 15 tisíc korun měsíčně. Druhou podmínkou je pět plateb kartou měsíčně.

UniCredit na spořicím účtu nabízí úrok až 3,5 procenta. Celková úroková sazba, která se skládá ze základní a bonusové sazby, se týká balíčků služeb otevřených od 1. ledna 2025. Bonusovou sazbu lze získat v případě tří transakcí kartou měsíčně.

U Komerční banky se peníze na spořicím účtu mohou zhodnocovat až 3,5 procenta. Spořicí účet banka úročí základní sazbu 0,1 procenta, vedle ní automaticky poskytuje bonusovou sazbu 2,4 procenta. Pokud má klient současně vedený účet v tarifu Komfort nebo Exclusive, získá ještě další bonusovou sazbu jedno procento.

Moneta Money Bank nabízí tři procenta pro vklady do jednoho milionu korun, část vkladu nad milion úročí 0,5 procenta. Air Bank poskytuje 2,5 procenta. Když její klient pětkrát měsíčně zaplatí kartou, úročení se bude vztahovat do půl milionu. Pokud zároveň součet všech příchozích plateb na účtech u Bank činí měsíčně alespoň 25 tisíc, pak se zákazníkovi úročí stejnou sazbou částka až do milionu korun. J&T Banka nabízí 2,4 procenta, standardně požaduje vklad minimálně jeden milion.

Tradičně lépe úročené jsou spořicí účty v malých bankách. Na jaký úrok dosáhnete?