Stane se Deutsche Bank další Credit Suisse? Co stojí za velkým propadem akcií | e15.cz

Nervozita investorů ve finančním sektoru opět stoupá. Dokládají to i akcie největší německé banky Deutsche Bank, která v pátek odepsaly přibližně osm procent. Za jejich pátečním propadem stojí prudký růst nákladů na pojištění proti možnosti, že by německá banka nesplatila věřitelům své dluhopisy. Dominový efekt na finančním trhu způsobil předchozí krach tří amerických bank a problémy švýcarské Credit Suisse. Ta se dostala do potíží kvůli odlivu vkladů klientů a výsledkem byla dohoda o převzetí ze strany konkurenční UBS. Deutsche Bank, která patří mezi nejvýznamnější banky v EU, by mohla být další na řadě.