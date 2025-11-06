Stanjura žádá od nové koalice garanci výdajů na obranu a Dukovany, jinak rozpočet do Sněmovny nepošle
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce, aby nová vládní koalice ANO, SPD a Motoristů garantovala, že v návrhu rozpočtu na příští rok zachová naplánované výdaje na obranu a půjčku na stavbu nových jaderných bloků elektrárny Dukovany. Vnímá to jako podmínku pro opětovné poslání návrhu rozpočtu do Sněmovny, bude o tom jednat s kolegy z končící vlády. Stanjura to dnes řekl novinářům při představení nové makroekonomické projekce ministerstva financí. Pravděpodobná příští ministryně financí Alena Schillerová (ANO) Stanjurův požadavek kritizovala.
Končící vláda navrhla státní rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Stanjura ale dnes upozornil, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.
Nová koalice tlačí na končící vládu, aby rozpočet opakovaně předložila. Kabinet návrh poslal Sněmovně na konci září, vzhledem k volbám se jím ale noví poslanci bez opětovného předložení zabývat nemohou. Představitelé ANO uvedli, že chtějí schválit připravené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a schodek. Následně by upravili jeho vnitřní strukturu.
„Schválit celkové příjmy, celkové výdaje a deficit je v pořádku, když nemáte dvě položky nad zákonný limit. V okamžiku, kdy je tam máte, tak musíme mít politickou dohodu nebo politické ujištění, že tyto dvě položky tam nechají,“ řekl Stanjura. Své přesvědčení chce tlumočit i na jednání vlády.
Kritika Schillerové
Schillerová Stanjurův požadavek kritizovala. „Ještě nikdy v dějinách České republiky se nestalo, aby si ministr financí určoval podmínky, za jakých vůbec předloží nebo nepředloží návrh zákona o státním rozpočtu do Sněmovny. Rozpočtový proces je dán zákonem o rozpočtových pravidlech, kdy ve druhém čtení mohou poslanci navrhovat změny ve struktuře příjmů a výdajů, o nichž rozhoduje Sněmovna jako suverén,“ napsala na síti X.
Dalším úpravám struktury rozpočtu mimo dvě mimořádné položky se Stanjura nebrání. „Na všechny ostatní změny mají plné právo. Můžeme kritizovat, že ty výdaje neumístili dobře, ale o tom je politický souboj, jaká strana má jakou výdajovou prioritu,“ dodal.
Ministr očekává, že se vláda začne možným opětovným posláním rozpočtu do Sněmovny zabývat nejdříve příští týden. Zároveň si nemyslí, že by se měnil objem příjmů s ohledem na novou ekonomickou predikci, která očekává letos i příští rok silnější hospodářský růst než srpnová prognóza.
Stanjura také řekl, že končící kabinet už pravděpodobně nerozhodne o dosud neuzavřených mzdových vyjednáváních. „Tam, kde dohoda není, to nemá cenu, ani ti sociální partneři by s vládou v demisi logicky nejednali, takže to už rozhodovat nebudeme,“ řekl.