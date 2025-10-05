Výsledek Motoristů mě překvapil, říká Stanjura, který vypadl ze Sněmovny
Lídr kandidátky koalice Spolu v Moravskoslezském kraji, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), zatím nehodlá vyvozovat odpovědnost z porážky, kterou v regionu utržil. Poprvé po patnácti letech nezasedne v Poslanecké sněmovně.
Se šéfem rezortu místního rozvoje Petrem Kulhánkem ze STAN jste jako jediní z patnácti kandidujících členů vlády neprošli do Sněmovny. Co výsledek ovlivnilo?
V Moravskoslezském kraji se podle průzkumů měla koalice Spolu utkat s SPD, nakonec to dopadlo jinak. Mnozí nám předvídali, že skončíme třetí za SPD, ale to jsme suverénně porazili. Takže jsme na druhém místě za hnutím ANO, ale s velkou ztrátou. Bylo to ANO, které koncentrovalo hlasy protivládních voličů. Máme zhruba o dva a půl procentního bodu horší výsledek než minule.
Dáte k dispozici funkci prvního místopředsedy občanských demokratů?
Žádné rozhodnutí zatím činit nebudu, chtěli jsme být první, jsme druzí. Přidávám se ke gratulaci vítězi a připomínám, že boj s ANO nekončí.
Kde se koalice Spolu, ať už ve vládě nebo ve volební kampani, dopustila největších chyb? Například váš stranický kolega, ministr dopravy Martin Kupka, považuje za největší nedostatek špatnou komunikaci.
Na hodnocení kampaně je ještě moc brzy. Když se podíváme třeba na to, jak dopadli Piráti, je z výsledků vidět, že koalice Spolu nesla větší díl vládní odpovědnosti. V kampani jsme udělali všechno, co jsme mohli, ale nestačilo to. Výsledky budeme analyzovat.
Překvapilo vás, že se do Sněmovny dostali Motoristé?
Myslel jsem, že se budou pohybovat kolem pětiprocentního zisku hlasů. Nakonec se umístili s docela slušnou rezervou, mají necelých sedm procent. Pro ně je to určitě velmi dobrý výsledek. Jako béčko ANO se profilovali dlouhodobě. Uvidíme, jak vítěz voleb příští vládu složí.
V kampani jste varovali před rozpočtovým armagedonem. Nastane?
Jestli ANO naplní své předvolební sliby, nebude to pro fiskální politiku a státní rozpočet vůbec dobré. Záměry hnutí jsou velmi nezodpovědné, to je fakt. S podrobnějším hodnocením bych ale počkal na složení vlády a její program.
Přiblíží se nyní Česko více Slovensku a Maďarsku, oslabí pomoc Ukrajině?
To má v rukou vítězné hnutí ANO. V této chvíli by bylo předčasné spekulovat o tom, jak se bude zahraniční politika České republiky vyvíjet.