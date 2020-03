Půlroční odklad splátek? Stát rozehrává úvěrový vabank | E15.cz

Chybějící hotovost se úvěrářů dotkne v závislosti na jejich finanční síle. Velké finanční domy podle ekonomů přehodnotí svou úvěrovou politiku. Menší hráče z řad nebankovních firem bez dostatečného kapitálového polštáře čeká volný pád, část jejich klientů pak přechod do šedé zóny úvěrové ekonomiky.

Ministryně Alena Schillerová (za ANO) oznámila, že hodlá zítra vládě navrhnout moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku. Po dobu přerušení splácení by měly být podle ní zároveň půjčky úročeny nižším úrokem.

Opačný efekt

„Obávám se, že plošné půlroční moratorium povede k tomu, že banky prostě přestanou poskytovat úvěry, a to i těm, kteří teď právě úvěry potřebují. Ve své podstatě to bude mít zcela opačný efekt, než který chceme, a to je nalít hotovost do firem, aby nekrachovaly,“ uvádí ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně a zároveň členka vznikajícího think tanku KoroNERV-20 Danuše Nerudová. České banky mají přebytek kapitálu, výpadek příjmů si ale vybere svou daň. „Lze očekávat největší změnu v úvěrové obezřetnosti bank od poslední finanční krize v roce 2008,“ dodává i expert poradenské společnosti Deloitte na finanční sektor Roman Lux.

Koncem letošního ledna bylo v české ekonomice bankami a nebankovními firmami podle statistik ČNB rozpůjčováno kolem 3,2 bilionu korun. Zhruba devadesát procent půjčkového koláče držely banky, zbytek nebankovní úvěráři. „Jen v případě hypoték a spotřebitelských úvěrů činí objem splátek za půl roku zhruba 18 miliard korun,“ říká Filip Hrubý z České spořitelny, která drží v těchto částech trhu přibližně čtvrtinový podíl. „Banky mají relativně velký kapitálový polštář. Krátkodobé efekty případného moratoria by tak banky zřejmě zvládly. Pro některé nebankovní subjekty by ale plošný půlroční odklad splátek mohl být zásadním problémem,“ soudí expert J&T Banky Milan Lávička.

Smrtelný zásah

To potvrzují i nebankovní poskytovatelé úvěrů. „V rámci nebankovního sektoru jsou splátky úvěrů jediným zdrojem příjmů celého odvětví. V případě uvalení moratoria tyto společnosti přijdou o svůj jediný zdroj příjmů a skončí,“ říká majitel a šéf společnosti Fair Credit Martin Nejedlý. Část klientů v rizikové části trhu by tak zůstala odříznuta od peněz.

„Pokud bychom nemohli inkasovat splátky, pak bychom museli přestat poskytovat úvěry,“ říká šéf EC Financial Services Miroslav Kučírek. V lepší pozici budou například leasingové společnosti, které jsou součástí velkých bankovních skupin.

„Financující společnosti samy splácejí úvěry, nemálo z nich přitom úvěry čerpá u zahraničních bank, na které se české moratorium nebude vztahovat,“ zdůrazňuje generální tajemník České leasingové a finanční asociace Jaroslav Krutilek s tím, že takto vzniklá krize likvidity by výrazně omezila další financování spotřebitelů a firem.