MF navrhuje zrušit daň z nabytí nemovitosti, chce rozhýbat trh | E15.cz

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující. Podle ní je v současné době ideální příležitost tímto krokem rozhýbat realitní trh. Schillerová to řekla v dnešním pořadu Partie na TV Prima. Opozice to navrhuje již delší dobu.

"Myslím, že je potřeba trochu pomoci lidem při pořizování bydlení. Ceny bytů by možná mohly trochu klesnout a trh by se mohl rozpohybovat. Vidíme, co se teď stalo v Praze. Byty na Airbnb jsou prázdné, pronájmy jsou nízké. Můžete namítnout, že je to na přechodnou dobu. Ale je otázka, jak dlouho budeme v izolaci stran hranic," uvedla Schillerová.

Jak sdělily realitní firmy, nájemné v centru Prahy kvůli opatřením proti šíření koronaviru kleslo řádově o desítky procent. Je to způsobeno především zastavením krátkodobých pronájmů, hlavně přes Airbnb. Počet nabízených bytů k pronájmu v hlavním městě vzrostl místy až o polovinu. Pokles se netýká jen centra metropole.

Podle Schillerové by prosazení návrhu neměl být problém. Navíc u koupených bytů, které už by nebyly zatíženy daní z nabytí z nemovitosti, navrhuje zvážit, zda zrušit odečitatelné položky, kdy se odečítají úroky z hypoték. Jako příklad uvedla nemovitost za pět milionů korun.

"Kupující si na to vezme čtyřmilionovou hypotéku a hned na začátku musí zaplatit 200 000 korun daň. Když si uplatňuje odečet z hypotéky, při úroku 2,28 procenta, tak si od základu daně první rok odečetl 91 200 korun, a získal 13 200 korun. Pokud splácí hypotéku 30 let, tak získá asi 187.000 korun. My říkáme, ať má hned 200 000 korun," doplnila Schillerová.

Kvůli rozpohybování realitního trhu je podle ní opatření potřeba přijmout co nejdříve. A stanovit datum, od kdy by se daň neplatila. Ideálně už pondělí 30. března. I kdyby opatření bylo přijato například za týden, pravidlo by platilo zpětně.

"Je to daň, která mi nikdy nedávala smysl. Je potřeba vidět, že tam je daňový výnos asi 13 až 14 miliard ročně. Ale kdy jindy, než teď. Tohle mi dává smysl," dodala miniytryně.

Schillerová dnes zároveň uvedla, že navrhne ve středu vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku. Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o "nějakou symbolickou výši". Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů.

Sazba daně z nabytí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji hradil prodávající a kupující byl v pozici ručitele.

Loni navrhoval zrušení daně Senát. Sněmovna však jeho návrh v září přehlasovala. "Daň z nabytí zcela zbytečně zvyšuje náklady na pořízení vlastního bydlení a tím znemožňuje některým lidem, aby si vlastní bydlení pořídili. Jde navíc o zdanění již jednou zdaněných peněz, uvedl tehdy zástupce senátorů Raduan Nwelati (ODS).