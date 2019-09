Ztrátové státní dluhopisy lámou rekordy | E15.cz

Světem se valí nejsilnější vlna levných peněz v historii. Ukazuje na to rekordní objem státních dluhopisů vydaných vládami napříč světem se záporným výnosem. Podle dat agentury Bloomberg ležely koncem srpna v globálních investorských portfoliích ztrátové státní dluhopisy vydané povětšinou vládami zemí eurozóny v objemu 16,8 bilionu dolarů, což odpovídá 27 procentům všech vládních bondů na světovém trhu.

Suma je zároveň více než dvojnásobkem částky z počátku letošního roku a ekvivalentem výkonu české ekonomiky za bezmála 76 let.

Příčinou je kombinace ekonomické skepse a masivních reakcí hlavních centrálních bank světa. „Extrémně nízké dluhopisové výnosy odrážejí prostředí rostoucí globální nejistoty, což souvisí s probíhající obchodní válkou a ochabujícím ekonomickým růstem,“ uvádí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler s tím, že kupce ztrátových bondů motivuje letošní obrat v rétorice centrálních bankéřů na obou stranách Atlantiku. Zatímco ještě na sklonku loňského roku počítal svět s růstem sazeb, letos sílí pod vlivem rostoucího napětí ve světové ekonomice opačné tendence.

Rychle mizející šance, kterak se ziskem investovat volné peníze, je hrozbou pro byznys bank i příjmy budoucích penzistů. „Dovedu si představit, že se výnosově do záporu dostanou další velké objemy dluhopisů. Penzijní fondy, pojišťovny a banky z toho samozřejmě bude bolet hlava,“ dodává investiční stratég Consequ Michal Stupavský. Právě tyto instituce jsou totiž regulatorně nucené ukládat většinu svých prostředků do státních dluhopisů. Podle ekonomů podpoří sílící fenomén ztrátových bondů i orientaci na spotřebu, přeliv úspor z bezpečných do rizikovějších investic či dále přiloží pod kotel rostoucích cen realit.

Vývoj objemu státních dluhopisů se záporným výnosemAutor: E15, Bloomberg

Ještě na počátku roku 2014 podle statistik Bank of America Merrill Lynch vydělávaly všechny dluhopisy. „Současnou situaci můžeme považovat za extrém. Pohybujeme se v neprobádaném území, a proto je těžké odhadovat, zda existuje nějaký strop,“ dodává ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Jen během prázdnin přibyly ztrátové bondy v objemu necelých čtyř bilionů dolarů. Rozhodující balík dluhopisů s negativním výnosem přitom poslaly v uplynulých letech na trh vlády zemí eurozóny a Japonska, jen dluhopisy za zhruba jeden bilion dolarů pocházejí z jiných regionů světa.