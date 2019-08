Zoufalí investoři jsou stále ochotnější platit za to, že si od nich vlády půjčí | E15.cz

Hodnota bondů s negativními výnosy dosahuje zhruba 15 bilionů dolarů. Toto číslo se od podzimu minulého roku téměř ztrojnásobilo, uvádí CNBC s tím, že hlavní příčinou je vývoj americko-čínské obchodní války a s ním spojená nejistota na trzích.



Vlády nyní de facto dostávají zaplaceno za to, že si půjčí peníze, jelikož investoři stále zoufaleji hledají bezpečná úložiště svého jmění, dodává web americké televizní stanice. Centrální banky se současně snaží stimulovat zpomalující ekonomiky jednotlivých zemí snižováním úrokových sazeb, což výnosy dále sráží. V Německu se například u třicetiletého dluhopisu dostaly minulý týden pod nulu vůbec poprvé v dějinách.

„Podobný směr mohou nabrat i americké bondy, které řada investorů vnímá kromě zlata jako to vůbec nejbezpečnější úložiště majetku. Pokud bude obchodní válka dál eskalovat, může se tak stát rychleji, než si mnozí myslí,“ píše analytik společnosti PIMCO Joachim Fels.



Obchodní napětí mezi USA a Čínou výrazně vzrostlo, když americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil, že od září hodlá uvalit cla na další čínské zboží.



Trumpova administrativa hodlá s Čínou o řešení obchodního konfliktu dál jednat. Analytici banky Goldman Sachs nicméně uvedli, že dosažení obchodní dohody mezi USA a Čínou před volbami nového amerického prezidenta už neočekávají. Volby se v USA konají před koncem příštího roku. Banka Morgan Stanley pak varovala, že obchodní válka by mohla do poloviny příštího roku stáhnout světovou ekonomiku do recese.