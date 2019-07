Svět očekává zpomalení ekonomiky. Státní bondy zažívají rallye | E15.cz

Svět věští slabší ekonomický růst a parkuje peníze do vládních dluhopisů napříč kontinenty. Pohledem indexu Bloomberg Barclays tak bondy vyspělých států světa jen od počátku roku do konce června podražily o téměř šest procent. To znamená druhé nejsilnější pololetí pro státní dluhopisy za posledních deset let.