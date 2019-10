Credit Suisse proti UBS. Přestup manažera, špehování, skandál | E15.cz

V hlavní roli figuruje Iqbal Khan, bývalý vedoucí správy majetku společnosti Credit Suisse, který letos přešel do banky UBS, tedy k hlavnímu rivalovi. U Credit Suisse to vyvolalo silné obavy, že s ním odejdou i další zaměstnanci a hlavně bohatí klienti. Obava má své opodstatnění, podobný scénář už švýcarské bankovnictví zažilo. Když například před dvěma lety šéf banky Julius Baer, Boris Collardi, nečekaně přešel k do společnosti Pictet, vzal s sebou i několik jeho podřízených včetně vysoce postavených manažerů.

Provozní ředitel Credit Suisse Pierre-Olivier Bouee se proto rozhodl k neobvyklému kroku – najal tři špehy, kteří měli Khana sledovat. Tento tah ale Boueemu nakonec nevyšel. Khan si jednoho dne podezřelých osob všiml a jeho přesvědčení, že je sledován, postupně sílilo s tím, jak soukromá očka nemohl setřást. Když se rozhodl k akci a snažil se vyfotit jejich vozidlo, muži prchli do davu, popisuje dramatickou situaci švýcarský list Sonntags Zeitung. Khan následně podezření na sledování nahlásil a z šetření vyšlo najevo, že špiony si najala právě Credit Suisse.

Nyní se Bouee, který v Credit Suisse pracoval deset let, k činu přiznal a sám odstoupil ze své funkce. „Bouvee sdělil, že jednal sám a jeho cílem bylo chránit zájmy banky,“ napsala podle agentury Bloomberg banka Credit Suisse v oficiální zprávě. Vyšetřování uvnitř banky podle ní neidentifikovalo žádnou stopu, jež by naznačovala, že by se na špionáži jakkoliv podílel i samotný šéf banky Tidjane Thiam.

Mezi Credit Suisse a UBS, největšími bankami Švýcarska, se v posledních letech prohlubuje rivalita. Obě nadnárodní společnosti se po hubenějších letech připravují na mezinárodní expanzi. Credit Suisse se poprvé po pěti letech přehoupla z červených do černých čísel a UBS se zase vzpamatovává z nejvyšší pokuty, kterou kdy v historii dostala. Provinit se měla tím, že Francouzům pomáhala vyhýbat se placení daní.

Skandál přichází v době, kdy švýcarské banky ztrácejí punc výjimečnosti. Loni v říjnu totiž oficiálně skončilo bankovní tajemství, kterým se tamní banky mohly chlubit, a tamní berní úřad začal spolupracovat a vyměňovat si bankovní data s finančními autoritami ostatních zemí. Pro švýcarské banky to byla a je obrovská rána. Špionážní kauza tak přesně zapadá do kontextu současné kondice švýcarského bankovnictví, píše Forbes. Tamní banky kvůli ztrátě výjimečnosti, zvýšené konkurenci i proměně celého trhu zoufale kopou kolem sebe a snaží se udržet si postavení, které však už na dobro ztratily.