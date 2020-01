Roční bonusy bankéřů z Wall Street klesly | E15.cz

Průměrná reportovaná výplata ročního bonusu finančníků z Wall Street byla nejchudší od roku 2015. Oproti tomu mnoho investic přineslo a přináší rekordní výnosy. Co nejspíš stojí za tímto paradoxem? A má bonusový režim v dnešní době ještě smysl?

New York State Comptroller, tedy úřad pro evidenci platů v americkém státě New York, reportoval, že průměrný roční bonus v Mecce finančního světa na Wall Street dosáhl za poslední zdokumentovaný rok 2018 téměř 154 tisíc dolarů (v přepočtu 3,3 milionu korun). V roce 2017 to přitom bylo 184 tisíc dolarů.

Důvodem prvního poklesu vzestupného trendu posledních tří let může být mimo jiné to, že finanční domy už tolik neoceňují individuální kvality a kroky investičnch bankéřů, k zajištění výnosů se firmy stále více spoléhají na analytiku, strojové učení a roboty, píše agentura Bloomberg.

Headhunterská společnost Options Group pak očekává, že bonusy bankéřů budou v dalších letech stagnovat nebo dál klesat.

Bonusy na dlouhodobé cíle

To je pro odvětví jako takové další ne příliš optimistická zpráva, zvlášť na pozadí toho, že velké investiční banky v USA ale i v Evropě plánují nové restrukturalizace a hromadná propouštění.

„Aby se systém fungování investičních oddělení velkých bank udržel, musí se přeměnit a bankéři se budou muset odnaučit, co umí a používají dnes,“ říká ředitel strategického rozvoje skupiny UBS Chris Purves. Další vlna změn musí podle něj přijít i co se bonusových schémat týče. Je prý zřejmé proč. Klíčová rozhodování, za něž byli dřív bankéři odměňováni, nyní přebírají stroje.

Purves zároveň předpovídá, že výhledově budou banky zkoušet svým zaměstnancům konstruovat spíše dlouhodobé cíle a odměny vázat na ně. Třeba až na horizont deset let. Proto, aby zaměstnanci prokázaly, jak jsou schopni adaptace v prostředí dynamických změn trhu.

IT bankovnictví

Banky zároveň budou víc a víc nabírat programátory a IT experty. Citigroup například dříve oznámila, že hodlá najmout 2500 nových programátorů. A mezitím až stovky tisíc současných zaměstnanců bank a investičních fondů budou muset - alespoň podle různých studií včetně třeba průzkumu Deloitte nebo PwC - hledat v nejbližších letech uplatnění jinde.