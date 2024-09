Už zase skáče přes kaluže. Olympionik Změlík se vrátil do byznysu s doplňky, vyplácí ho dcera

Olympijský desetibojař Robert Změlík se vrátil do byznysu s potravinovými doplňky, ve kterém už jednou zbankrotoval a nechal po sobě dluhy přesahující jednu miliardu korun. Bývalý sportovec se dokonce vrátil na trh pod stejným názvem Starlife, pod kterým musel od roku 2021 postupně ukončit podnikání. Věřitelé tehdy Změlíkův byznys poslali do insolvence a takřka pohádkový příběh olympionika a obchodníka v jedné osobě se přes noc překlopil do pekelné hry o stamilionové dluhy. Změlík tehdy společnost obratem přejmenoval na Netwomark 2002. Pod touto značkou postupně provedl svůj byznys insolvencí až do konkurzu, v němž se nyní nachází. Nyní Starlife s nadsázkou vstala z popela jako bájný Fénix.