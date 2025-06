V Česku povstaly zástupy černých bankéřů. ČNB je nemilosrdně trestá

Česká národní banka loni rekordně trestala. Celkem rozdala necelou stovku pokut, na kterých celkem vybrala přes 110 milionů korun. To je o třetinu více než v roce 2023 . Achillovou patou českých financí je podle regulátora sílící fenomén černého bankovnictví. Obří tresty za něj dostalo hned několik domácích byznysmenů.

Česká národní banka loni razantně vymetala špínu z tuzemského finančního trhu. Odrazilo se to v rekordním objemu trestů, když bankéři téměř stovce hříšníků rozdali pokuty za více než 110 milionů korun. To znamená historický rekord, zároveń to znamenalo dramatický nárůst oproti roku 2023, tehdy regulátor vybral zhruba o třetinu méně peněz. Rok byl přitom bohatý na velké kauzy, při nichž padaly i tresty v řádu desítek milionů. Klíčovým tématem se stal rychle bobtnající fenomén na tuzemském trhu jménem černé bankovnictví.

Pražská společnost C.C. leasing na první pohled svým byznysem nijak nevybočuje ze standardu své branže. Pojmy jako operativní leasing či factoring se zrovna o mnoho vzrušení dnes postarat nemohou. Jinak tomu ale podle České národní banky bylo s vedlejšákem této firmy, která fakticky působila jako banka. A to dokonce banka zatraceně plodná.

Podle loňského verdiktu regulátora totiž zvládla za necelé dva roky nabrat v rámci více než deseti tisíc smluv přes 1,8 miliardy korun, které podle ČNB prakticky fungovaly jako vklady. Firma C.C. leasing není samozřejmě žádnou známou českou bankou a nemá na takový byznys licenci, což ČNB ocenila exemplárním trestem v extrémní výši 25 milionů korun. Firma pak z vybraných peněz financovala i projekty mimo svou primární branži.