V návrhu rozpočtu bude o desítky miliard korun více na dopravní stavby, uvedl Stanjura
V návrhu rozpočtu na příští rok, o kterém bude v úterý jednat vláda, budou o desítky miliard korun vyšší výdaje na dopravní infrastrukturu proti původnímu návrhu. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to v neděli řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Konkrétní částku neuvedl. Zdůraznil, že zastavování dopravních staveb nehrozí. Upozornil na to, že na investice půjde z národních zdrojů rekordních 180 miliard korun.
Bývalá ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v pořadu uvedla, že se celý rozpočet bude muset vrátit ke kompletnímu přepracování. „Je to cár papíru,“ řekla. Stanjuru nazvala kvůli podobným daňovým příjmům v letošním a příštím roce rozpočtovým podvodníkem. „Zbyněk Stanjura zneužil rozpočtový proces ke svému předvolebnímu PR,“ dodala. Stanjura reagoval, že Schillerová problematice nerozumí, nebo vědomě lže, a rozpor v daňových příjmech vysvětlil změnami v rozpočtovém určení daní.
Pokud bude většina ve Sněmovně po volbách složená ze současné opozice, bude potřeba návrh rozpočtu vrátit k přepracování, uvedl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD). Pravděpodobně tedy stát bude podle něj měsíc či dva v rozpočtovém provizoriu. „Uděláme vše, co nám zákon dovolí,“ poznamenal. Také Stanjura považuje za pravděpodobné rozpočtové provizorium.
Vláda bude návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 30. září. Je to nejzazší možný termín, do konce září musí podle zákona vláda předat návrh rozpočtu Sněmovně.
Ministerstvo financí na konci srpna předložilo vládě návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Nespokojenost s navrženým rozpočtem dávalo najevo zejména ministerstvo dopravy. Podle prvního návrhu státního rozpočtu mělo v příštím roce hospodařit s výdaji přes 106,6 miliardy korun. Meziročně to představovalo pokles o zhruba 33 miliard korun. Ministr Martin Kupka (ODS) uváděl, že mu v kapitole chybí až 60 miliard korun. Minulý týden ale po jednání kabinetu uvedl, že řešení nedostatku peněz je na dobré cestě.
Vzhledem k tomu, že se na počátku října uskuteční volby, bude o návrhu rozpočtu rozhodovat Sněmovna v novém složení. Opoziční hnutí ANO, které je podle průzkumů favoritem voleb, už dříve dalo najevo, že by nynější návrh nepřijalo a usilovalo by o jeho přepracování. V takovém případě by Česko pravděpodobně zahájilo rok v rozpočtovém provizoriu, které omezuje vládní výdaje.