Vkladatelé SVB dostanou zpět všechny peníze, slibuje vláda USA | e15.cz

Ministerstvo financí, centrální banka Fed a Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC) se mezitím snaží zmírnit dopady pádu dvojice bank na finanční sektor. Fed oznámil vznik nového fondu, která má bankám ve finanční nouzi poskytovat jednoleté půjčky za výhodnějších podmínek než dosud. Fed bankám zvýhodnil i obvyklý kanál pro výpůjčky.

Úřady zároveň vyloučily, že by na záchranu některé z bank byly použity peníze daňových poplatníků. Zatímco vklady nemají být dotčeny. Pád SVB a Signature Bank plně dopadne na jejich akcionáře a některé držitele nezajištěných dluhopisů, upozorňují regulátoři. Vedení bank bylo propuštěno.

„Dovolím si jasně říci, že během finanční krize byli zachráněni investoři a vlastníci systémových velkých bank. Reformy, které byly zavedeny, znamenají, že se to nebude opakovat,“ řekla ministryně financí Janet Yellenová v rozhovoru s televizí CBS News.

FDIC standardně chrání bankovní vklady do výše 250 tisíc dolarů, Yellenová ale řekla, že ochránění budou všichni vkladatelé.

FDIC se mezitím snaží najít kupce pro aktiva SVB, vzhledem k velikosti banky ale potenciálních kupců není mnoho. „Velkého kupce, malého kupce, tlustého kupce, hubeného kupce – potřebujeme kupce,“ prohlásil během konferenčního hovoru s regulátory člen výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů Brad Sherman.

O aktiva padlé kalifornské banky již projevili zájem ostatní bankovní hráči. Nabídku na koupi britské divize americké Silicon Valley Bank údajně zvažuje britská banka The Bank of London. V sobotu o tom informovala televize Sky News.

Kupce mezitím našla britská dceřiná společnost SVB. Za jednu libru ji přebírá banka HSBC. „Tato akvizice má pro naše podnikání v Británii obrovský strategický smysl,“ uvedl generální ředitel HSBC Noel Quinn. SVB je významným věřitelem britských technologických startupů.

Zbytečná záchrana, tvrdí kritici

Rozhodnutí úřadů krýt veškeré vklady obou bank vyvolává kritiku části odborné veřejnosti, podle které zánik SVB a Signature Bank nepředstavuje riziko pro celý finanční sektor. „Myslím, že bude těžké říci, že toto znamená v jakémkoli ohledu systémové riziko,“ řekla televizní stanici NBC bývalá šéfka FDIC Sheila Bairová.

„Není to systémová událost. Jde o středně velkou, špatně řízenou banku,“ prohlásil Anil Kashyap, profesor University of Chicago’s Booth School of Business. „Bude to trochu ošklivé. Ale to je rozdíl proti tomu, když někdo v jádru finančního systému přestane platit někomu jinému v jádru finančního systému a celé jádro se potom zhroutí,“ popsal.