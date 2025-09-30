Předplatné

Vláda schválila rozpočet se schodkem 286 miliard. Nejvíc si polepšilo doprava

Jednání vlády o rozpočtu 2026 (30.9.2025) Zdroj: Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

Kabinet jednomyslně schválil návrh státního rozpočtu na příští rok. Oproti původní verzi ministerstva financí se příjmy i výdaje navýší přibližně o 28 miliard korun, plánovaný schodek ale zůstává na úrovni 286 miliard. Premiér Petr Fiala (ODS) to oznámil po jednání vlády. Největší navýšení získalo ministerstvo dopravy, jehož rozpočet vzrostl o 22 miliard. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je rozpočet nastaven proinvestičně – investice tvoří 11,3 procenta všech výdajů.

Rozpočtové příjmy se zvýšily díky dopadu jednotného hlášení zaměstnavatele, které začne platit v příštím roce, řekl Stanjura. V původním návrhu je ministerstvo nezahrnulo, protože zákon začal platit až v září. Ministerstvo podle něj také proti prvnímu návrhu zvýšilo očekávané příjmy z Evropské unie.

Schodek by se měl příští rok prohloubit z 241 miliard korun plánovaných pro letošní rok. K vyššímu schodku podle dřívějšího vyjádření ministerstva financí přispěje návratná půjčka na stavbu jaderných bloků elektrárny v Dukovanech a vyšší výdaje na obranu.

Na investice by z národních zdrojů mělo jít 186 miliard korun, což je podle Stanjury dosud nejvyšší částka. Připomněl, že v roce 2021, kdy končila předchozí vláda hnutí ANO a sociální demokracie, byly národní investiční výdaje 103 miliard korun. V příštím roce by mělo jít dalších 86 miliard korun na investice z evropských zdrojů.

Polepšilo si ministerstvo dopravy

Proti původnímu návrhu ministerstva financí si nejvíc polepšilo ministerstvo dopravy, které získalo dodatečných 22 miliard korun, z toho deset miliard korun z evropských zdrojů. Výdaje ministerstva školství se zvýšily o 5,3 miliardy korun, většina z toho půjde na vysoké školy. Ministerstvo práce a sociálních věcí získalo navíc 3,4 miliardy korun, zejména na projekty z Národního plánu obnovy a na platy zaměstnanců úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení. Ministerstvo pro místní rozvoj získalo navíc 1,8 miliardy korun na podporu bydlení a digitalizaci stavebního řízení.

Vláda do dnešní půlnoci musí návrh rozpočtu odeslat do Sněmovny. Poslanci se jím ale budou zbývat až v novém složení po víkendových volbách. Opoziční hnutí ANO už dalo najevo, že v případě volebního vítězství bude chtít vrátit rozpočet vládě k přepracování. V takovém případě by Česko pravděpodobně zahájilo příští rok v rozpočtovém provizoriu.

