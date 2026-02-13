Nová zelená úsporám je bez peněz. Ministři si protiřečí a kličkují, opozice je kritizuje
- Místo předpokládaných 12 miliard korun má ministerstvo životního prostředí na program jen pět miliard.
- Příjem žádostí se nezastavil, množství těch nevyřízených už dosahuje řádu vyšších tisícovek.
- Podle ministra průmyslu Havlíčka by stát už neposkytoval dotace, ale výhodné půjčky se zárukou.
Tisíce majitelů domů, kteří plánovali opravy svých nemovitostí s důrazem na energetické úspory, žijí už několik měsíců v nejistotě. Dotačnímu programu Nová zelená úsporám vysychají peníze a po šestnácti letech fungování zřejmě přejde do úplně jiného modelu, anebo definitivně skončí.
Vláda o budoucnosti podpory zatím nemá jasno, vyjádření jednotlivých ministrů si navíc odporují. Tápání a kličkování kabinetu kritizuje opozice, která varuje před negativními dopady na rodiny s malými dětmi, seniory, invalidy a další zranitelné skupiny obyvatelstva. Těm otevřela cestu k pomoci upravená verze Nová zelená úsporám Light.
Program je od listopadu pozastaven. Zájem lidí byl tak velký, že předčasně vyčerpali peníze určené na celý minulý rok. Příjem žádostí však ministerstvo životního prostředí nezastavilo. Množství těch nevyřízených už dosahuje řádu vyšších tisícovek.
Místo dvanácti miliard jen polovina
Lavinu otazníků spustil šéf Motoristů Petr Macinka, který kromě Černínského paláce vede právě resort životního prostředí. Pro letošek se podle něj původně počítalo s příjmy programu Nová zelená úsporám, přesněji do Státního fondu životního prostředí (SFŽP), ve výši dvanáct miliard korun. Nakonec ale přiteče méně než polovina. „Realita je bohužel taková, že nyní pracujeme s částkou okolo 5,5 miliardy. Proto bude nezbytné primárně pokrývat mandatorní a kvazimandatorní výdaje, které se týkají hlavně financování dostupného bydlení,“ řekl Macinka.
Premiér Andrej Babiš to vidí jinak. „My jsme zdědili prázdnou kasu, ale tenhle projekt byl velice dobrý pro lidi. Proto se k němu vrátíme a budeme pro něj hledat peníze,“ slíbil. Neupřesnil ale, kde hodlá potřebné finance vzít.
Macinka zároveň obvinil minulý kabinet z nadhodnocení příjmů z emisních povolenek pro SFŽP. To však odmítl exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj je Macinka slabý ministr, protože si nevyjednal dostatek prostředků. „Je to vysmívání se lidem. Nová zelená úsporám je tady šestnáct let, za tu dobu se vystřídalo pět vlád. A je to nejefektivnější způsob úspor energií,“ kritizoval.
Hladík také nechápe, jak jeho nástupce dospěl k nižší částce z povolenek. „Suma 12 miliard vycházela z oficiální predikce ministerstva a ceny povolenek pak ještě rostly,“ dodal.
Na program jsou navázány i tisíce pracovních míst. Jedná se především o malé stavební firmy či živnostníky, kteří zateplují domy, vyměňují okna a dveře nebo montují na střechy solární panely.
Budeme ručit za úvěry, říká Havlíček
Zatímco premiér hodlá pro program hledat peníze, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) přišel s jiným řešením. Podpora by podle něj mohla být založena na výhodnějších půjčkách a poskytování státních záruk. „Hlavním motivátorem by nemělo být to, že někdo dostane dotaci, ale že se mu investice například do zateplení po čase vyplatí,“ míní Havlíček.
A právě proto, že domácnosti s nízkými nebo středně vysokými příjmy na úvěry buď nedosáhnou, anebo je budou získávat jen s obtížemi, zaměřil by se hlavně na ně. „Je nutné přejít od přímých dotací k nepřímé pomoci. Domácnosti by tak mohly čerpat třeba zvýhodněné úvěry,“ nabízí možnou cestu šéf resortu průmyslu.
Ředitelka Asociace pro využití tepelných čerpadel Eva Neudertová uvedla, že pokud by byl program ukončen bez náhrady, byl by to černý scénář pro české domácnosti. „A také by to bylo v rozporu s tím, co lidem Babišova vláda slíbila,“ upozornila.
Program funguje od roku 2009 jako finanční nástroj motivující k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu své existence podpořil na 600 tisíc domácností, které celkově získaly zhruba 150 miliard korun.