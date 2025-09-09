Vysoko nad inflaci. Česká spořitelna si půjčí obří balík eur, dá vydělat velkým hráčům zvenčí
Česká spořitelna upekla obří investici pro velké hráče ve světovém formátu. Největší tuzemské bance podle počtu klientů pomůže vytvořit kapitálový polštář proti případné příští krizi, investorům dá zase na dlouhá léta vydělat podstatně více, než činí současná česká inflace.
Velcí investoři napříč světem si mohou začít dělat místo v portfoliích. A to konkrétně pro půl miliardy eur. Česká spořitelna totiž v září vydává obří balík dluhopisů mířících primárně za významnými správci aktiv typu zahraničních investičních a penzijních fondů. Výnos na prahu aktuálně nejatraktivnějších spořicích účtů v Česku podrží banka investorům po dobu šesti let. Parametry emise bondů, které vyžaduje regulátor, přitom Česká spořitelna podle expertů nastavila tak svůdně, že se o ni investoři poperou.
„Hlavním cílem vydání dluhopisů je naplnění regulatorních požadavků na strukturu pasiv banky a další posílení naší schopnosti financovat domácí firemní sektor,“ uvádí Filip Hrubý z České spořitelny s tím, že dluhopisy nejsou určeny pro drobné investory. Balík bondů v objemu půl miliardy eur, tedy v přepočtu více než dvanácti miliard korun, vydává banka právě v těchto dnech. „Nabídka je cílená na institucionální investory, jako jsou investiční fondy či pojišťovny,“ uvádí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak. Nominál dluhopisu je na úrovni dvou milionů korun, což odpovídá určení těchto papírů.
