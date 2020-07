Bártova EMTC naplňuje znaky investičního podvodu, tvrdí insolvenční správce | E15.cz

Dluhopisový program EMTC naplňuje podle Brože znaky tzv. Ponziho schématu, kdy existující dluhopisy byly opakovaně vypořádány z peněz získaných z další emise dluhopisů.

Jednou z aktuálně největších dluhopisových kauz v ČR, kdy skupina EMTC a její jednatel Tomáš Bárta dluží svým věřitelům téměř miliardu korun, se nyní zabývá Městský soud v Praze.

„Správce Brož vystupuje v poslední době na straně příznivců mého konkurzu, a to podle mého názoru jednoduše proto, neboť pokud bych zůstal v režimu oddlužení, mohou pokračovat mé incidenční spory se skupinou (největšího věřitele) Petra Bujnocha a jím ovládané společnosti Credit One. Pokud by se prokázalo, že jsem měl pravdu ve svých stanoviscích, tak mohou správci hrozit velké náhrady škod, neboť on jejich pohledávky uznal. Tedy s mým konkurzem by se nad možností prověřit vše transparentně před soudy a tím se dozvědět pravdu 'zavřela voda',“ reagoval Bárta.

Insolvenční správce ve své zprávě soudu uvedl, že dluhopisový program skupiny EMTC naplňuje znaky podvodné investiční operace, kde investoři svěřují provozovateli fondu peníze za účelem jejich zúročení. Provozovatel však tyto peníze dále neinvestuje, a místo toho vyplácí peníze fondu jen některým investorům.

Zásadní problém vidí správce také v tom, že Bárta nepodal insolvenční návrh na společnosti skupiny EMTC v době, kdy ještě vykazovaly nějakou činnost a produkovaly hodnoty, ze kterých mohly být uspokojeny nároky věřitelů. S podáním insolvence naopak přišel až ve chvíli, kdy fakticky jde o mrtvé entity bez zaměstnanců, majetku či cash-flow, a které tak v podstatě není možné reorganizovat. Vhodnou formou řešení úpadku se tak podle něj nabízí konkurz.

Správce také upozornil na skutečnost, že ještě v roce 2019, kdy byl Bárta již v úpadku, na sebe přebíral nepřiměřené závazky, které byly hrazeny z peněz určených na jiné účely. Šlo například o pronájmy luxusních kancelářských prostor a jejich nákladné individuální úpravy výrazně přesahující deset milionů korun. Nabírání takto nepřiměřených závazků v době úpadku pak dále prokazuje nepoctivý záměr dlužníka, dodal správce.

EMTC dluží svým věřitelům téměř 800 milionů Kč, sám Bárta pak více než 134 milionů korun. Navíc osobně ručil za část upsaných dluhopisů. O finančním zdraví EMTC se spekulovalo delší dobu v souvislosti s výsledky hospodaření. Podle účetní závěrky z června 2018 vykázala EMTC ztrátu téměř 70 milionů korun. Bárta ztrátu opakovaně vysvětloval plánovaným zadlužením v rámci investičního rozvoje softwarového projektu Lipa Learning.