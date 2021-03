Za 15 milionů ze stíracího losu si bude užívat parádní důchod | E15.cz

Pěknou výhru nemusí přinášet jen loterie, multimilionářem se můžete stát i díky stíracím losům. Před nějakým časem se o tom přesvědčil i sedmdesátiletý muž z Čech. Losy si kupuje minimálně dvakrát do měsíce, a když po jednom z nich sáhl při běžném nákupu posledně, nemohl tušit, jak velkou radost mu udělá.

„Rád si kupuji třeba Rentiéra nebo Černou perlu, tentokrát jsem ale sáhl po Zlatu a diamantech. Výhra 15 milionů se přeci jen u nás na losu jen tak nevidí. Když jsem si ho nesl domů, říkal jsem si, že by hlavní výhra byla paráda, ale moc jsem tomu samozřejmě nevěřil. A vidíte, teď jsem tady,“ smál se výherce při návštěvě budovy Sazky, kam si přišel pro svou výhru v hodnotě 15 milionů korun.

Myslel jsem, že dostanu infarkt!

Jak vzápětí doplnil, svému štěstí nemohl nejdřív uvěřit. Seděl prý u jídelního stolu, los držel v třesoucích se rukou a nemohl odtrhnout oči od setřeného hracího pole. A se zatajeným dechem se snažil zpracovat tu neuvěřitelnou novinku. Stal se z něj milionář!

„Co vám budu povídat, byl jsem v šoku. Rozbušilo se mi srdce natolik, až jsem se bál, že dostanu infarkt,“ smál se během vyprávění. „Jakmile jsem to trošku rozdýchal a připustil si, co se stalo, hrozně se mi ulevilo.“

Výhra muži přinesla hlavně klid

Výherce sice zatím netuší, co s částkou udělá, v jedné věci má však jasno. Hodí za hlavu všechny starosti týkající se financí a bude si naplno užívat důchodu. „Nemůžu říct, že by výhra nějak ovlivnila to, jak šťastný se cítím. Ale jsem díky ní mnohem klidnější.“

Ještě předtím, než los schoval do obálky, aby se s ním náhodou něco nestalo, ukázal ho své manželce. Oba si pak udělali skromnou oslavu a momentálně vymýšlejí, jakým způsobem vše oznámí své dceři.

