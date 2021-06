Bankovní účet online: Pomůže bankovní identita | E15.cz

Zařídit si účet u banky online jde v dnešní době téměř u všech bank na českém trhu. Pandemie koronaviru navíc způsobila rozkvět online služeb, a tak tuto možnost nabízí 90 procent bank. Přes mobilní aplikaci to však lze jen u 20 procent z nich. Konkrétně tuto možnost nabízí pouze čtyři banky, a to mBank, Moneta, Air Bank a Creditas. Vyplývá to z průzkumu, který KPMG Česká republika provedla mezi tuzemskými bankami.