Záplava bankovních dividend letos Česko nečeká | E15.cz

ČNB loni kvůli pandemii doporučila bankám nevyplácet dividendu s ohledem na zachování dostatečných zdrojů pro krizové období.

„Žádné velké vyplácení dividend letos nebude. Nějaké se v případě některých bank objevit mohou, žádné stamiliardy se ale nikam vyplácet nebudou. Je to úplně něco jiného, než na co jsme byli z pohledu výplaty dividend zvyklí v minulosti, nejsme v normálním módu,“ uvedl pro deník E15 guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Už loni doporučila Evropská rada pro systémová rizika, aby banky v eurozóně vyplatily na dividendách maximálně patnáct procent zadržených zisků. ČNB už dříve připustila, že tento poměr bude vodítkem pro její rozhodování i v Česku, přestože toto číslo pro ni není závazné. Jednání s bankami ale mají být individuální.

„I kdyby to ale teoreticky bylo 15 procent, a může to být o něco méně i o něco více, to teď nejsme schopni říct, tak jsme někde na dvaceti miliardách korun za sektor,“ dodává Rusnok. To by znamenalo i přes absenci loňské výplaty dividendově nejhubenější rok přinejmenším od roku 2013.

V dobré kondici

Velké české banky přitom v posledních letech vyplácely na dividendách rozhodující část zisků od zhruba 65 procent v případě Komerční banky přes takřka 90 procent u ČSOB až po sto procent v České spořitelně. Naposledy přitom tuzemské banky vyplácely v roce 2019, a to celkově kolem 34 miliard korun. Vůbec nejvíc to bylo v roce 2015, kdy tuzemské banky poslaly investorům na dividendách přes 54 miliard korun.

Podle ekonomů jsou české banky v tak dobré kondici, že by zvládly výplatu dividend v rozsahu předkrizových let. „ČNB bankám určitě nedovolí vyplatit všechno, ale předpokládám, že svolí k výplatě vyššího podílu zisků než v eurozóně,“ domnívá se analytik J&T Banky Milan Lávička s tím, že tuzemské banky mají nadbytek kapitálu a vysoce překračují požadavky, které na ně v tomto směru klade regulátor.

„Výše dividendy bude výsledkem negociace, scénářů, čísel a přesvědčivosti jednotlivých bank směrem k ČNB,“ zdůrazňuje ekonom poradenské společnosti KPMG a exbankéř ČNB Mojmír Hampl.

Čekání na čísla

Jednotlivé banky své dividendové ambice nekomentovaly, vesměs ovšem z důvodu blížícího se oznámení hospodářských výsledků, a tudíž informačního embarga. „Máme na desátého února naplánované výsledky a toto téma bude určitě na pořadu dne, ale do té doby se k tomuto dotazu vyjádřit nemůžeme,“ říká například mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek.

Situace by se mohla změnit v závěru roku. „Očekávám, že v průběhu druhého pololetí dojde k úplnému zrušení restrikcí týkajících se dividendové politiky. Peněžní ústavy pak zřejmě vyplatí mimořádné dividendy v závěrečném kvartálu letošního roku,“ dodává ekonom Cyrrusu Tomáš Pfeiler. V závěru loňského roku to naznačila i Evropská centrální banka, když oznámila, že banky budou moci výplatu obnovit, ovšem jen pokud doloží, že jejich finanční rozvaha ustojí výpadky způsobené pandemií.