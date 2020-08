Investoři přišli o miliardy dividend kvůli pandemii | E15.cz

Pro dividendový svět to podle statistik globálního správce aktiv Janus Henderson znamená nejsilnější propad výplat podílů na zisku od roku 2012. Na loňské miliardy na dividendách prozatím jen vzpomíná i pražská burza.

„Výplaty akcionářům klesly na 382,2 miliardy dolarů, což znamená nejslabší druhý kvartál za posledních deset let,“ uvádí pro list The Financial Times analytička Janus Henderson Jane Shoemakeová s tím, že propad dividend se blíží krizovému roku 2009, kdy světové společnosti zadržely přes 108 miliard dolarů, kterými dříve plánovaly vyplatit své podílníky. „I přes to, že světové firmy letos celkem pravděpodobně vyplatí přes jeden bilion dolarů dividend, půjde o celkově nejhorší rok od finanční krize,“ dodává.

Plošně pocítili výpadky dividendových plateb investoři do finančních titulů. „Evropská centrální banka plošně zakázala výplatu bankovních dividend,“ uvádí analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Obdobně americký Fed omezil výplatu dividend u více než tří desítek největších bank v zámoří. „Fed bankám doporučuje nevyplácet dividendy a raději si vytvořit polštář, který jim pomůže kompenzovat úvěrové ztráty,“ říká analytik Saxo Bank Peter Garnry.

Obdobný krok už na jaře oznámila Česká národní banka. Trio bankovních titulů obchodovaných na pražské burze přitom loni vyplatilo akcionářům na dividendách bezmála 29 miliard korun. „Domácí banky jsou kapitálově silné. Až se nejistota sníží, výplatu dividend obnoví,“ soudí analytik J&T Banky Milan Lávička.

Kromě bank pozastavila během druhého čtvrtletí výplatu dividend i celá řada velkých firem z ostatních sektorů, například britský ropný gigant Royal Dutch Shell, australský Westpac či americký Boeing.

„Nejpostiženějšími regiony byly Evropa a Velká Británie,“ dodává Shoemakeová. Dividendové platby ve Velké Británii ve druhém čtvrtletí podle dat Janus Henderson klesly na méně než polovinu částky za stejné období loňského roku. V případě Francie pak dokonce na třetinu.

V posledních týdnech nicméně přibývá společností, které oznámily obnovení výplat akcionářům, mezi jinými například britský stavitel Persimmon či tamní pojišťovna DirecetLine.

O některé velké dividendové příběhy navíc svět nepřišel ani během pandemie. Nejštědřejšími vůči akcionářům podle Janus Henderson byly potravinářská firma Nestlé, těžař Rio Tinto či China Mobile.