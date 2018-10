Zeman jmenuje Aleše Michla členem rady ČNB | E15.cz

Novým členem bankovní rady České národní banky (ČNB) jmenuje prezident Miloš Zeman ekonoma Aleše Michla, který je poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO). Spolu s dalším novým členem ho do funkce jmenuje 21. listopadu. Zeman to řekl v televizi Barrandov. Jméno druhého kandidáta do bankovní rady neuvedl.