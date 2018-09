Ziskovost evropských bank klesne téměř o polovinu, varuje studie | E15.cz

Ziskovost velkých evropských bank klesne v průběhu následujících pěti let až o 40 procent, zejména kvůli přísnějším regulacím, nízkým úrokovým sazbám, ztrátám spojeným s brexitem a růstem rezerv na ztrátové úvěry. Vyplývá to z nové studie německé poradenské společnosti Zeb, jejíž závěry zveřejnil ekonomický list Financial Times.