Hejtman Kuba opouští ODS. Strana se nedá opravit, založím si vlastní, říká

Martin Kuba oznámil po 22 letech odchod z ODS.

Martin Kuba oznámil po 22 letech odchod z ODS. Zdroj: Facebook - M. Kuba

Michal Rapco
  • Jihočeský hejtman Martin Kuba odchází z ODS. 
  • Zdůvodnil to „neopravitelností“ strany. 
  • Hejtmanem zůstává, založí si vlastní politické uskupení. 

Jeden z nejvýraznějších politiků ODS, jihočeský hejtman Martin Kuba, po 22 letech opouští občanské demokraty. „Rozhodl jsem se nejen nekandidovat proti Martinu Kupkovi, ale ze strany odejít. Necítím v ní vůli po změně,“ řekl ve videu na Facebooku. 

Jako příklad takového chování uvedl Marka Bendu jako pokračujícího předsedu poslaneckého klubu, což podle jeho názoru není v pořádku. „Poslanecký klub je tvořen lidmi, kteří jeli v nějakých kolejích, drželi nějakou strategii, ale pokračují v ní i teď po prohraných volbách,“ vzkázal svým podporovatelům s tím, že to podle něj není v pořádku. 

Kuba nyní plánuje založit nové hnutí, zprvu jen jako jihočeské. Jeho pozdější expanzi do celé republiky ale nevylučuje. Hejtman uvedl, že má podporu krajského zastupitelského klubu. V jižních Čechách loni vyhrál volby se ziskem 47 procent hlasů pro ODS, v krajském zastupitelstvu drží 34 křesel. 

