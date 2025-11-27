Hejtman Kuba opouští ODS. Strana se nedá opravit, založím si vlastní, říká
- Jihočeský hejtman Martin Kuba odchází z ODS.
- Zdůvodnil to „neopravitelností“ strany.
- Hejtmanem zůstává, založí si vlastní politické uskupení.
Jeden z nejvýraznějších politiků ODS, jihočeský hejtman Martin Kuba, po 22 letech opouští občanské demokraty. „Rozhodl jsem se nejen nekandidovat proti Martinu Kupkovi, ale ze strany odejít. Necítím v ní vůli po změně,“ řekl ve videu na Facebooku.
Jako příklad takového chování uvedl Marka Bendu jako pokračujícího předsedu poslaneckého klubu, což podle jeho názoru není v pořádku. „Poslanecký klub je tvořen lidmi, kteří jeli v nějakých kolejích, drželi nějakou strategii, ale pokračují v ní i teď po prohraných volbách,“ vzkázal svým podporovatelům s tím, že to podle něj není v pořádku.
Kuba nyní plánuje založit nové hnutí, zprvu jen jako jihočeské. Jeho pozdější expanzi do celé republiky ale nevylučuje. Hejtman uvedl, že má podporu krajského zastupitelského klubu. V jižních Čechách loni vyhrál volby se ziskem 47 procent hlasů pro ODS, v krajském zastupitelstvu drží 34 křesel.