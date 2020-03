Firmy mají být do konce srpna chráněny proti insolvenčním návrhům | E15.cz

Poslat tuzemskou firmu do insolvence zřejmě bude až do závěru léta nemožné. Až do konce letošního srpna by totiž soudy neměly přihlížet k insolvenčním návrhům podanými věřiteli domácích firem. Počítá s tím alespoň návrh novely insolvenčního zákona, který ministerstvo spravedlnosti předloží vládě, a který má deník E15 k dispozici.