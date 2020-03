Schillerová: Vládě navrhnu plošný půlroční odklad splátek hypoték a dalších úvěrů | E15.cz

Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o „nějakou symbolickou výši“. Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů.

Šéfka rezortu financí návrhy ministrstva konzultuje s Českou národní bankou i bankami. „I ČNB se kloní k tomu aby to bylo kompletní, aby banky nemusely řešit analýzy rizik,“ uvedla Schillerová.

Schillerová také dále chystá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit i situaci po konci půlročního moratoria. V novele uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok odklad splátek úvěrů podporuje, je to podle něj nyní ekonomicky nutné. Uvedl to v pořadu OVM na České televizi. Bankovní sektor by to podle něj měl s klidem zvládnout.

Tento týden vláda schválila jako jedno z dalších opatření na podporu podnikatelů vyplácení 15 tisíc korun měsíčně po dobu trvání opatření těm osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které jsou nařízeními vlády postižené. Stát také již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna.

Vláda již dříve oznámila, že na pomoc ekonomiky dá zhruba bilion korun, z toho 100 miliard korun jako přímou podporu. „Z 900 miliard korun nepřímé podpory jsme již 330 miliard pustili už přes EGAP,“ uvedl v nedělní Partii ministr obchodu a dopravy Karel Havlíček. Tento týden kabinet schválil další podporu podnikatelům ve výši 100 miliard korun.

Do 30. června by podle Havlíčka mohly české ekonomice chybět zdroje za 600 až 700 miliard korun, pokud by přetrvávala současná omezení. Podle něj chce ale vláda postupně uvolňovat omezení u řemesel, maloobchodu a drobných provozoven. „Začínáme dávat dohromady skupiny provozoven, kde nebude tak intenzivní kontakt a jsme tam schopni odizolovat velké shlukování lidí,“ vzkázal Havlíček.

Rozhýbejme realitní trh

Ministryně financí Alena Schillerová vládě navrhne také zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti, kterou nyní platí kupující a jež do rozpočtu přináši ročně až 14 miiard korun. Podle ní je v současné době ideální příležitost tímto krokem rozhýbat realitní trh. Opozice to navrhuje již delší dobu.

„Myslím, že je potřeba trochu pomoci lidem při pořizování bydlení. Ceny bytů by možná mohly trochu klesnout a trh by se mohl rozpohybovat. Vidíme, co se teď stalo v Praze. Byty na Airbnb jsou prázdné, pronájmy jsou nízké. Můžete namítnout, že je to na přechodnou dobu. Ale je otázka, jak dlouho budeme v izolaci stran hranic,“ uvedla Schillerová v pořadu TV Prima.

Kvůli rozpohybování realitního trhu je podle ní opatření potřeba přijmout co nejdříve. A stanovit datum, od kdy by se daň neplatila. Ideálně už od pondělí 30. března. I kdyby opatření bylo přijato později, platilo by zpětně.

„Je to daň, která mi nikdy nedávala smysl. Je potřeba vidět, že tam je daňový výnos asi 13 až 14 miliard ročně. Ale kdy jindy, než teď. Tohle mi dává smysl,“ dodala ministryně.

Loni navrhoval zrušení daně Senát. Sněmovna však jeho návrh v září přehlasovala. „Daň z nabytí zcela zbytečně zvyšuje náklady na pořízení vlastního bydlení a tím znemožňuje některým lidem, aby si vlastní bydlení pořídili. Jde navíc o zdanění již jednou zdaněných peněz, uvedl tehdy zástupce senátorů Raduan Nwelati (ODS).