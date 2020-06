Pomalá a nespolehlivá sovětská auta. Milice v SSSR využívaly jen ta ze Západu | E15.cz

První západní vůz vstoupil do služeb sovětských milicí na konci šedesátých let minulého století. Jednalo se o Ford Galaxie, který byl dodán dokonce s americkým policejním vybavením, včetně majáků a sirén. Dalším přírůstkem byl na počátku let sedmdesátých luxusní západoněmecký Mercedes W108.

O dodávky sovětským bezpečnostním složkám projevila později zájem i další západoněmecká automobilka – BMW. V roce 1973 uspořádala v SSSR výstavu, kde veřejnosti a hlavně budoucím odběratelům své vozy představila. Sovětská milice později desítky „bavoráků“ do svých služeb zařadila.