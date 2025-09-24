Heureka Group hlásí silný rok: rostou tržby, EBITDA i cash flow, dluh klesá o polovinu
Největší evropská skupina srovnávačů Heureka Group zveřejnila ve své výroční zprávě výrazný růst ve všech klíčových ukazatelích. Navzdory náročnému období pro e-commerce sektor společnost meziročně posílila tržby, provozní zisk EBITDA a provozní cash flow a zároveň významně snížila své zadlužení.
Skupina, která provozuje nákupní rádce v devíti zemích střední a východní Evropy, dosáhla tržeb 2,2 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA vzrostl na 606 milionů korun, čímž se přiblížil historickým maximům. Konsolidovaná ztráta, ovlivněná zejména nepeněžními účetními odpisy z minulosti, se meziročně snížila o 48 %.
Heureka Group rovněž snížila celkové zadlužení o více než polovinu, a to kombinací vlastního kapitálu a vkladů od investorů, což podle vedení jasně signalizuje finanční stabilitu a odolnost obchodního modelu.
Společnost také navýšila průměrný počet měsíčních uživatelů z 23 milionů na 26 milionů, a to i přesto, že se v uplynulém fiskálním roce soustředila především na stabilizaci podnikání a rozvoj klíčových služeb.
„Jsem hrdý na to, čeho náš tým dosáhl. Dokázali jsme růst ve všech reálných ukazatelích – tržbách, EBITDA i cash flow – a zároveň navýšit počet uživatelů. Snížení zadlužení pak potvrzuje sílu a stabilitu našeho obchodního modelu,“ řekl CEO Heureka Group David Chmelař.
Finanční stabilita umožňuje skupině pokračovat v investicích do rozvoje služeb a technologií, včetně automatizace, zavádění umělé inteligence a spouštění nových funkcionalit. Heureka například jako první na českém trhu představila službu Cenopád, která monitoruje skutečný pokles cen produktů napříč trhem a upozorňuje zákazníky, kdy je nákup nejvýhodnější.
Skupina také pravidelně vydává E-commerce Insider, report sledující zdraví e-shopů a nákupní chování Čechů a Slováků. Data za poslední pololetí ukázala například rostoucí zájem o doplňky stravy či solární a fotovoltaické komponenty, naopak klesající poptávku po drtičích odpadu a hokejových dresech.