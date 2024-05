Realitní obchod letošního roku je na dohled. Pražský Hilton, největší hotel v Česku, který nabízí takřka osm stovek pokojů a více než sedm tisíc metrů čtverečních prostor pro pořádání konferencí, může brzy změnit majitele. Podle informací e15 z několika na sobě nezávislých zdrojů v nejbližších týdnech vlastníci rozešlou prezentaci desítkám potenciálních zájemců. Cena by se mohla pohybovat okolo 300 milionů eur, tedy v přepočtu okolo 7,5 miliardy korun. Prodej se přitom měl uskutečnit již před deseti lety. Tehdy jej však zabrzdily soudní spory.

Po březnové návštěvě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Praze, a zejména po vyřazení amerického Westinghousu výrazně stouply šance, že se vítězem tendru na výstavbu jaderných bloků stane francouzská EdF. Veřejností živený pocit francouzské převahy se však může ukázat jen jako iluzorní, zvlášť pokud se potvrdí spekulace, že Jihokorejci dokážou technologii nabídnout levněji. EdF sice láká na potenciální spolupráci s českým průmyslem, ale i v této oblasti její převaha zatím zůstává spíš jen u slov. Roman Zdebor, šéf české pobočky francouzského uchazeče, přesto ubezpečuje, že EdF to se zakázkami pro tuzemské firmy myslí zcela vážně.

Učivo na základních školách nekoresponduje s tím, co požadujeme v přijímačkách, řekl ministr Bek

Rozhovor s ministrem školství Mikulášem Bekem pro FLOW • e15

Banky a jejich rostoucí zisky jsou stále lákavější politickou kořistí. Obratným manévrováním unikají citelnějšímu zdanění a dráždí tak hnutí STAN, Piráty a lidovce. Po loňském neúspěšném pokusu vlády dosáhnout na mimořádné zisky finančních domů přicházejí tyto koaliční strany s návrhem nové bankovní daně. Narážejí ale na ODS a TOP 09, pochopení nenalézají ani v opozičních řadách. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) navíc hodlá platnost dosavadní windfall tax o rok zkrátit.

Období drilu a stresu ve středu definitivně skončí. Alespoň těm uchazečům o studium na střední škole a jejich rodinám, kteří zjistí, že u letošních abnormálně selektivních přijímacích zkoušek uspěli. Takových je výrazná většina, v Praze a jejím okolí ale pomyslné síto rozřazuje zájemce o studium nemilosrdněji než jinde. Kdo jím neprojde, má nicméně podle personalistů i některých investorů pořád poměrně širokou nabídku možností, co dělat.

Automobilky šetří a zakázek v automobilovém průmyslu rapidně ubývá. Pociťuje to i nástrojářská divize Machinery z holdingu Koh-i-noor, kterou vede Robert Záboj. Formy a další díly, jež vyrábí v Poličce a v Rožnově, putují do automobilek nebo k velkým dodavatelům, jako jsou například Bosch či Continental. A neprožívá zrovna lehké časy: Podle Záboje Čína smete německé i české nástrojárny z mapy do pěti let. Ani automobilky jako mimo jiné Škoda Auto nebudou mít šanci čínským soupeřům konkurovat, tvrdí Záboj. „Evropu čeká obrovské zemětřesení,“ říká zkušený manažer, kterého do podniku před lety přivedl jeho majitel, miliardář Vlastislav Bříza.