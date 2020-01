Hokejoví Piráti Chomutov jsou v insolvenci | E15.cz

Spříznění prodejci hokejového vybavení Sporttime a All Sports podali insolvenční návrh na prvoligový hokejový klub Piráti Chomutov. Tvrdí, že jim hokejisté dluží téměř sedm milionů korun.

Krajský soud v Ústí nad Labem vyhlásil insolvenční řízení se severočeskými Piráty ve středu. Klub do minulého roku patřil do skupiny byznysmena Jaroslava Veverky. Jeho výrobce důlní techniky Noen aktuálně rovněž hledá v insolvenci cestu z dluhů.

„Věřitelé insolvenčnímu soudu navrhují, aby insolvenční soud rozhodl, že je dlužník v úpadku a prohlásí na dlužníka konkurs,“ stojí ve zveřejněném insolvenčním návrhu na Piráty, který podepsal advokát firem Sporttime a All Sports Libor Valenta. Společnosti patří brněnským podnikatelům Dušanu a Igoru Novotným.

Zmíněných sedm milionů tvoří několik pohledávek. „Jednu pohledávku rozporujeme. Avšak vzhledem k tomu, že ostatní pohledávky nerozporujeme, je možné, že se insolvence rozběhne naplno,“ řekl ředitel Pirátů Adam Zwettler. Očekává, že se s pohledávkami přihlásí i další věřitelé.

Držitelem hokejové licence není akciová společnost Piráti Chomutov, na kterou byl podán insolvenční návrh, ale stejnojmenný spolek. Ten je také od loňska většinovým akcionářem klubu.

„Hodláme naším závazkům vůči hokejovým subjektům dostát, aby s licencí nebyl žádný problém. Co se týče výplat hráčů, budeme tento měsíc řešit, jak to provedeme. Hráčům určitě nechceme zůstat dlužní. Chceme, aby hráli a poprali se o co nejlepší výsledek. A k tomu potřebují i finanční kredit,“ dodal šéf Pirátů.

Piráti mají nevypořádané dluhy také vůči části bývalých hráčů ze sezony 2018/2019. V zastoupení Českou asociací hokejistů požadovali na sklonku roku 2019 vyplacení několika milionů korun. „Počítali jsme s tím, že by byly tyto prostředky vyplaceny tento týden, ale kvůli insolvenčnímu návrhu je vyplatit nemůžeme,“ doplnil Zwettler.

Od roku 2015 hráli Piráti hokejovou extraligu. Loni ale sestoupili do nižší první ligy. Ve stejném roce se klubu zbavil také podnikatel Veverka. Už tehdy bylo podle současného ředitele Pirátů Chomutov zřejmé, že riziko insolvence existuje.