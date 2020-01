Skanska se odvolala proti reorganizaci Noenu | E15.cz

Skanska se k probíhajícímu soudnímu řízení nechce vyjadřovat. V odvolání uvádí, že reorganizační plán není výhodný pro nezajištěné věřitele.

„Uspokojení této skupiny věřitelů je prakticky nulové, a proto rozhodně není lepší než v případě konkurzu,“ uvedla Skanska, která má u Noenu nezajištěnou pohledávku ve výši 58 milionů korun. Nezajištění věřitelé mají podle reorganizačního plánu z pohledávky dostat 0,53 až 1,59 procenta hodnoty, což v souhrnu činí deset milionů korun.

Skanska navíc upozorňuje, že reorganizační plán pomohla schválit společnost Veolia, kterou Skanska obviňuje ze střetu zájmů.

„Dlužník se opakovaně pokusil na jednání věřitelského výboru předložit ke schválení smlouvy, které se jeví být výhodné pro Veolii a zřejmě i pro vztah Noenu a Veolie, nikoli však výhodné pro ostatní věřitele,“ vysvětluje Skanska důvod svého podezření. Veolia je kvůli pohledávce 171 milionů korun třetím největším nezajištěným věřitelem. Proto podle Skansky neměla mít právo hlasovat.

Snaha o smír

Noen obvinění Skansky odmítá. Jeho snahou bylo a je urovnat spory nejen s Veolii, ale i se Skanskou a všemi dalšími věřiteli. Odepření hlasovacího práva Veolii by podle Noenu stejně nemohlo schválení plánu zabránit. To potvrzuje i samosoudce Městského soudu v Praze Erik Ambrus, který reorganizační plán schválil. „I kdyby Veolia na schůzi věřitelů nehlasovala, reorganizační plán by prošel,“ uvedl Ambrus v dokumentu, který má deník E15 k dispozici. Argumenty a důkazy obou stran sporu posoudí Vrchní soud v Praze.

Noen má od loňského června nové majitele Jaroslava Strnada a Martina Ulčáka. Byznysmeni společnost odkoupili od zakladatele podniku a bývalého majitele chomutovského hokejového týmu Jaroslava Veverky.