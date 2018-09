Hradecký výrobce pian Bechstein loni zvedl tržby na rekordních 449 milionů | E15.cz

Společnost C. Bechstein Europe, která v Hradci Králové vyrábí piana a klavíry, loni zvedla tržby o šest procent na dosud nejvyšších 449 milionů korun. Z 99 procent firma produkci vyváží do více než 35 zemí celého světa. Vyplývá to z loňské výroční zprávy firmy, která patří německému výrobci pian a klavírů Bechstein.