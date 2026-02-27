Hrozba konfliktu s Íránem vyhnala ceny ropy vzhůru, trh se bojí o Hormuzský průliv
- Ceny ropy prudce rostou v reakci na přetrvávající nejistotu ohledně rozhovorů o íránském jaderném programu, přičemž Brent se blíží k hranici 73 dolarů za barel.
- Trh znervózňují blížící se termíny stanovené americkým prezidentem a obavy z možného narušení plynulosti dodávek strategickým Hormuzským průlivem.
- Investoři nyní upírají pozornost k pondělnímu technickému jednání ve Vídni, které následuje po diplomatických schůzkách v Ženevě a doprovodných vojenských manévrech USA v regionu.
Ceny ropy se v pátek výrazně zvyšují, na trhu přetrvává nejistota kolem rozhovorů mezi Íránem a Spojenými státy o jaderném programu Teheránu. Severomořská ropa Brent kolem 15:00 SEČ vykazovala nárůst o 3,1 procenta a blížila se k 73 dolarům za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala 3,7 procenta a pohybovala se v blízkosti 67,60 dolarů za barel.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí jednal ve čtvrtek v Ženevě s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Arakčí jednání označil za velmi dobrý posun. Podobně se vyjádřilo také ománské ministerstvo zahraničí, které rozhovory zprostředkovává. Další jednání technického rázu se mají uskutečnit v pondělí ve Vídni. Spojené státy už do blízkovýchodního regionu vyslaly řadu válečných letadel a lodí, aby na Teherán vyvinuly tlak k uzavření dohody.
Americký prezident Donald Trump 19. února prohlásil, že Írán musí dohodu ohledně svého jaderného programu uzavřít do deseti až 15 dnů, jinak se budou dít „opravdu špatné věci“. Panují obavy, že konflikt by mohl narušit lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi pětina globálních dodávek ropy.
„Nejistota přetrvává, strach dnes tlačí ceny ropy vzhůru,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Tamas Varga ze společnosti PVM. „Stojí za tím jednání o íránském jaderném programu a možná vojenská akce, kterou by USA mohly podniknout vůči Íránu,“ dodal.