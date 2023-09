Petr Otava | MTX Group | Miliardáři | e15.cz

Rekordního a meziročně téměř dvojnásobného hrubého zisku (EBITDA) 5,1 miliardy korun loni dosáhla jeho MTX Group, když utržila přes 70 miliard. Budoucnost Otava vidí v udržitelnosti. Do takto zaměřených projektů skupina plánuje investovat sedm miliard během několika let. Peníze půjdou do robotizace, automatizace, technologií a do dekarbonizace. Největší investice se dočká AI Invest Břidličná, tedy největší tuzemský výrobce obalových materiálů, válcovaných polotovarů a desek z hliníku. Do modernizace jeho technologií Otavova skupina vloží 4,2 miliardy. V centru pozornosti skupiny dál stojí neželezné kovy, energetické komodity, flexibilní obaly, obchodování a služby.