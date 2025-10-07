Rockaway přilákala miliardu a čtvrt. Zájem investorů míří do fondů napříč byznysem skupiny
Investiční skupina Rockaway Capital získala za dva měsíce od kvalifikovaných investorů více než 1,2 miliardy korun. Největší zájem vzbudil nový Rockaway Fund, který zastřešuje aktivity skupiny od private equity přes startupy až po blockchain.
Fond je otevřen kvalifikovaným investorům, kteří do něj mohou vstoupit přímo nebo prostřednictvím České spořitelny – Erste Private Banking, Swiss Life Select, J&T Banky či platformy Conseq. Podle zakladatele a generálního ředitele Jakuba Havrlanta se díky fondu mohou investoři podílet na výnosech napříč celým portfoliem skupiny.
Rockaway Fund staví na třech pilířích – private equity, venture kapitálu a blockchainu. Zhruba sedmdesát procent prostředků směřuje do private equity, konkrétně do fondů Rockaway Alpha a Rockaway Defense. První se zaměřuje na zavedené firmy s globálními ambicemi, druhý cílí na obranný a technologický sektor.
Další část fondu míří do venture kapitálu prostřednictvím fondů Rockaway Ventures, RockawayQ a United Founders. Ty investují do evropských startupů v oblastech umělé inteligence, digitalizace nebo modernizace tradičního průmyslu. Třetím pilířem jsou blockchainové aktivity pod značkou RockawayX, která se soustředí na technologické firmy a digitální aktiva.
Rockaway Capital působí na trhu od roku 2013. Skupina stojí za několika významnými transakcemi českého trhu, včetně prodejů Mall Group, Heureky nebo části skupiny Invia. Její současné portfolio tvoří mimo jiné Euromedia Group, Luxor, Gjirafa, Productboard, Solana či Apaleo.