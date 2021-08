Musk se navezl do Bezose, už ho prý zajímají jen soudní spory | E15.cz

Elon Musk se na Twitteru navezl do svého rivala Jeffa Bezose.

Elon Musk a Jeff Bezos se svými firmami SpaceX a Blue Origin soutěží v dobývání vesmíru. Teď to ale vypadá, že se jejich válka přenáší i na sociální sítě. Elon Musk si totiž na Twitteru rýpnul do svého soka. Ve svém článku to píše web Živě.cz.