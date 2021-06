Inflace může překročit čtyři procenta, varuje ekonom Marek | E15.cz

Co jsou hlavní důvody dosavadního vývoje inflace?

Nynější mírný pokles inflace je jen dočasný. Budou sílit inflační tlaky v domácí ekonomice, už nyní se firmy nechaly slyšet, že je situace stejná, ne-li horší než před pandemií, na trhu je nedostatek pracovních sil. Vzroste tlak na rychlejší růst mezd, což se projeví i ve spotřebitelských cenách. Ještě dříve k nám ale dorazí inflace ze zahraničí v podobě rychle rostoucích cen komodit a materiálů. Ostatně index cen průmyslových výrobců vystoupal na 4,6 procenta v Česku, v zahraničí je to ještě více. Tento tlak na výrobní ceny bude sílit.

Které důsledky růstu cen patří k nejvýznamnějším?

Je to zejména o cenách materiálů a komodit na světových trzích, které se zvyšují o desítky procent. Někdy dokonce o násobky.

Zvýší centrální bankéři úrokové sazby na příštím zasedání? Nebo tento krok oddálí s tím, že inflace rostla pomaleji, než se čekalo?

Neoddálí. Inflace je aktuálně na trajektorii, která odpovídá prognóze České národní banky. Trajektorii by tedy odpovídalo rychlé zvyšování úrokových sazeb, které by mělo začít tento měsíc, pokračovat v srpnu a pak ještě jednou na podzim. To říká model ČNB. Je-li inflace v souladu s tímto modelem, měla by se podle toho bankovní rada rozhodnout.

Zdraží tedy banky hypotéky a další finanční produkty?

Banky situaci vnímají už nyní a v aktuálně nabízených úrokových sazbách už zvyšování sazeb ČNB zahrnují. Takže hned po očekávaném zpřísnění měnové politiky už nic dramatického nepřijde. Sazby u hypoték už vzrostly. Se zpřísněním se počítá. Nepředpokládám, že by bankéři sáhli k ráznějším krokům ke zkrocení inflace, standardní nástroje - úrokové sazby - budou stačit.

Jaký čekáte vývoj inflace a co ho nejvíce ovlivní?

Je vyšší riziko, že bude inflace vychýlena vzhůru než dolů. Hrozí, že v dalších měsících bude inflace nadále zrychlovat, pohybovat se mezi třemi až čtyřmi procenty, v horším případě i výše. Výkyv ale bude jen dočasný. Nejvíce budou zdražovat průmyslové výrobky, kde se projevuje růst cen komodit ve světě. Dále také energie, výrazně se zvyšují ceny ropy a zemního plynu. Aktuálně mě nenapadá žádná kategorie, která by měla opakovaně zlevňovat, tlaky na růst cen jsou jasné.

Které sektory patří k nejohroženějším, které ze situace naopak těží?

Jsme malá otevřená ekonomika, která v podstatě přebírá ceny ze světa. Takže každý, kdo je závislý na dovozu materiálů ze světa, musí cítit tlak na vlastní marže. Bude to jenom horší. Naopak kdo si vystačí s domácí pracovní silou a materiály, může být v lepší situaci. Například odvětví služeb je méně exponované na výkyvy cen komodit než průmysl či stavebnictví, kde se růst cen projeví daleko výrazněji.

