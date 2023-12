Inspirace: Sdílet know-how se školami dává smysl

Ze spolupráce těží všichni

OKsystem umožňuje studentům nahlédnout do reálných podnikových situací, používat nejmodernější IT systémy a získat k teoretické výuce ve škole i poznatky a dovednosti z praxe. Od studentů na oplátku čerpá informace, jak současná generace přemýšlí a co očekává od softwarových nástrojů budoucnosti.

„Kontakt s budoucí generací odborníků je pro nás důležitý. Přidanou hodnotou na spolupráci se školami je zpětná vazba, kterou dostáváme,“ říká Vladimír Fuchs, obchodní ředitel OKsystem a.s.

Checkbot pomáhá s přípravou studentů

„První spolupráci se školami jsme navázali v říjnu 2021 se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Praze, kam jsme poskytli aplikaci Checkbot pro monitoring a analýzu práce robotů Yaskawa,“ popisuje Vladimír Fuchs. Studenti v SPŠE Ječná nyní využívají jednu z nejmodernějších robotických učeben v České republice. Mohou trénovat, jak programovat výrobní roboty Yaskawa, a s Checkbotem si navíc ještě osvojí to, jak práci robotů sledovat v reálném čase. Jdou do praxe vybavení certifikátem o základním proškolení, a díky tomu můžou dosáhnout na lepší nástupní plat. Pro vyučujícího pedagoga SPŠE Petra Procházku je to také velká výhoda. Nemusí obíhat pracovní stoly, ze svého počítače má dokonalý přehled o tom, co studenti na všech stanovištích s roboty aktuálně dělají, jaká je historie jejich práce, zda se zlepšují a komu má případně pomoct.

Téma digitalizace HR pro VŠE

Na začátku akademického roku 2022/2023 podepsal OKsystem tříleté partnerství s Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze, kde pomáhá vzdělávat budoucí personalisty a personalistky.

„Pojem digitalizace je dnes často citovaný, ale při kontaktu se studenty vnímáme, že konkrétní obsah si často nedokážou představit, anebo naopak mají přehnanou představu, s čím se můžou v praxi potkat,“ uvádí Vojtěch Klimeš, ředitel vývojové divize a produktu OKbase z OKsystemu.

„Na začátku jsme se zapojili do akce Inovační týden VŠE. Pozvali jsme studenty k nám do firmy a představili jim, jak vnímáme digitalizaci a roli HR ve firmě. Jak mohou personalisté efektivně používat moderní technologie, digitalizovat své procesy pro zjednodušení agendy a uvolnit si tak ruce, aby získali čas na nezbytný kontakt se zaměstnanci. A také to, jak to u nás funguje. Od té doby své působení rozšiřujeme,“ navazuje Vojtěch Klimeš.

„Letos vedli personální ředitelka Eva Vodenková a Vojtěch Klimeš cvičení a přednášky přímo na VŠE na téma Zpětná vazba/hodnocení a Digitalizace HR. V rámci dalšího inovačního týdne VŠE zorganizoval tým z UX oddělení OKsystemu u nás v konferenčním sále workshop o UX/UI personálních systémů. Studenti tak spolu s odborníky získali přehled, co vše je třeba vzít v potaz při změně či úpravě personálního systému, jak probíhá proces vývoje vzhledu webových stránek či aplikací. Navrhovali také, které funkce softwaru by ve své praxi chtěli využívat. Není překvapením, že ve všech projektech už počítali se zapojením AI, aby rutinní personální procesy nemuseli řešit sami, ale jejich zpracování probíhalo automatizovaně,“ pokračuje Vladimír Fuchs.

Další partnerství se školami

Před dvěma měsíci předstoupil Vojtěch Klimeš s přednáškou o digitalizaci HR také před studenty Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity (ČZU) a má přání propojit se se studenty i mimo Prahu. „Obecně můžeme říct, že nás práce se školami velmi nabíjí. Přináší nám nové impulzy a do budoucna s ní rozhodně plánujeme pokračovat,“ zakončuje Vladimír Fuchs.