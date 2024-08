Jeden z největších internetových obchodů s elektronikou v Česku CZC.cz se přesouvá na on-line tržiště mateřské společnosti Allegro. Původní doména zůstane, místo nákupu ale bude sloužit pro reklamace či další záležitosti týkající se záruk zakoupeného zboží. Vyplývá to z tiskové zprávy e-shopu. Přesun podle ní bude dokončen do konce září letošního roku. Polské Allegro přední e-shopy s elektronikou CZC.cz a Mall.cz koupilo na přelomu let 2021 a 2022. Není zatím jasné, zda se i nabídka Mall.cz přesune na on-line tržiště Allegro.