Intervenční fond zastavil osm dotací pro Agrofert. Posoudí jeho vložení do svěřenského fondu
- SZIF prověří, zda vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu je v souladu s českým a evropským právem, a zadal k tomu externí právní analýzu.
- Fond zároveň ukončil vyplácení osmi podpor z programu rozvoje venkova za zhruba 68 milionů korun.
- Agrofert odmítá pochybení a tvrdí, že na dotace má nárok; řeší se i možné vymáhání starších podpor v řádu miliard.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) posoudí, zda je právní řešení Agrofertu, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) vložil veškeré akcie holdingu do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, v souladu s národní a evropskou legislativou.
Zemědělský fond zároveň ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun. Agrofert je podle svého mluvčího přesvědčený, že na dotace, o které žádal, má nárok.
„Cílem fondu je chránit veřejné prostředky a zajistit, aby evropské i národní finance byly poskytovány výhradně tam, kde jsou splněny všechny zákonné podmínky. Právě proto fond volí obezřetný a právně podložený postup,“ uvedl SZIF v tiskové zprávě. Termín pro vypracování stanoviska není podle něj pevně stanovený. O vypracování právní analýzy požádal fond externí advokátní kancelář.
Dotace se zatím nevracejí
Administraci podpor ukončil SZIF Agrofertu už v minulosti, a to po ukončení auditu Evropské komise. Tehdy se jednalo o podpory ve výši 370 milionů korun, uvedl fond. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský nyní řekl, že nepadlo žádné rozhodnutí, podle kterého by měl Agrofert jakékoliv dotace vracet. „V tuto chvíli nevíme o tom, že by došlo k jakémukoli rozhodnutí. Jsme přesvědčeni, že na dotace, o které jsme žádali, máme nárok,“ uvedl Heřmanský.
Posouzení vložení akcií do svěřenského fondu považuje za důležité pro vyřešení současné situace také ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). „Vedení fondu mě informovalo o tom, že ještě nemá hotový ucelený právní názor u některých typů podpor z pohledu historie,“ uvedl v úterý Šebestyán v tiskové zprávě.
Vymáhání dotací od firem z holdingu Agrofert bude řešit také dozorčí rada SZIF. Rada chce podle svého předsedy Tomáše Dubského (STAN) slyšet, jak bude generální ředitel fondu Petr Dlouhý dále postupovat ve vymáhání. Šebestyán se jednání nezúčastní, nechce zasahovat do činnosti fondu.
SZIF v tiskové zprávě uvedl, že další historické dotace z národních a evropských zdrojů podrobuje detailním právním analýzám. „Běh prekluzivní lhůty u těchto dotací končí v prosinci 2027 až 2031, což poskytuje prostor pro důkladnou přípravu,“ napsal fond.
Zemědělský fond vymáhání dotací zatím nezahájil, přestože bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) loni v říjnu uvedl, že fond začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu. Fond podle Výborného pouze uskutečnil kontrolu u dvou společností z Agrofertu, tím ale proces skončil a samotné správní řízení o vrácení dotací fond nezahájil. Výborný i Dubský by chtěli slyšet, proč dosud nebyly učiněny další kroky.
Jde o dotace v celkové výši přes sedm miliard korun vyplacené v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů tehdejšího majitele firmy, předsedy hnutí ANO a nynějšího premiéra Andreje Babiše.