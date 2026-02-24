Tykač je mezi zájemci o britskou ocelárnu. Rozhodnout se má v horizontu týdnů
- Český miliardář krouží kolem padlé britské ocelárny.
- O pozůstatky po ocelářském magnátu Sanjeevu Guptovi se střetne s mezinárodní konkurencí.
- Vyhlídky britského ocelářství přitom nejsou nejoptimističtější.
Český podnikatel a nově i spolumajitel mediálního domu MafraPavel Tykač chce rozšířit své aktivity v oblasti ocelářského průmyslu. Podle britského serveru Sky News figuruje v trojici uchazečů o tamní zkrachovalou ocelárnu Speciality Steels UK (SSUK). Ta zaměstnává tisíc pracovníků a patřila do ocelářského kolosu Liberty Steel Sanjeeva Gupty.
Tři uchazeči
Podnik sice loni skončil v nucené likvidaci, od té doby se však přihlásila řada zájemců, kteří chtějí ocelárnu znovu postavit na nohy. Mezi nimi je podle Sky News také společnost 7 Steel UK, kterou vlastní Tykač a která v loňském roce koupila závod Allied Steel and Wire (ASW) v Cardiffu od španělské firmy Celsa. Kromě českého byznysmena server zmiňuje společnost Arabian Gulf Steel Industries se sídlem v Abú Dhabí a norskou firmu Blastr, která se specializuje na nízkonákladovou výrobu oceli.
„Zdroje obeznámené se situací uvedly, že si společnost Blastr najala investiční banku Evercore, aby jí poskytovala poradenství ohledně jejího zájmu o SSUK,“ píše server. Zdroje z britské vlády dále podle webu uvedly, že rozhodnutí o preferovaném uchazeči by mohlo padnout v řádu týdnů.
Mluvčí insolvenčního správce začátkem měsíce zájem potvrdil: „Momentálně zpracováváme nabídky na prodej společnosti Speciality Steel UK. Tento proces probíhá s cílem dokončit prodej při nejbližší možné příležitosti,“ uvedl.
Uchazeči se k těmto informacím vyjadřovat nechtějí. „Obecně mohu říci, že ocelářství je jedním ze sektorů, o které se intenzivně zajímáme. Konkrétní obchodní jednání nemohu komentovat, ať už se jich účastníme, či nikoliv,“ řekla mluvčí Sev.en Global Investments Veronika Diamantová.
Podobně jako v celé Evropě se i britský ocelářský průmysl potýká s hlubokou krizí. Tu britskou by nyní mohla ještě prohloubit nová ochranářská opatření Evropské unie vůči mimounijním zemím. Ta zahrnují jak nové kvóty, cla, tak i povinnosti platit emisní povolenky, pokud chtějí firmy ze třetích zemí dovážet na unijní trh.
Britská asociace UK Steel tato opatření považuje za možná největší hrozbu v historii britského hutnictví. Restrikce na unijním trhu totiž neomezí jen export na kontinent, povedou i k přesměrování milionů tun levné oceli do Velké Británie, což může mít pro tamní producenty fatální následky.
Největší krize ocelářství za dlouhé roky zároveň láká řadu českých miliardářů, kteří větří investiční příležitost levně nakoupit. Kromě Tykače se o ocelárny minimálně v minulosti zajímal například průmyslník Jaroslav Strnad, ale i Daniel Křetínský. První jmenovaný v minulosti projevil zájem o ostravskou huť a maďarskou ocelárnu Dunaferr, druhý usiloval o německého ocelářského obra Thyssenkrupp.