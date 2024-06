Investiční plán schválen. Křetínský může převzít podíl v ocelářské divizi firmy Thyssenkrup

Skupina EPCG se na převzetí 20procentního podílu v ocelářské divizi dohodla s firmou Thyssenkrupp v dubnu. V květnu pak transakci schválila dozorčí rada společnosti Thyssenkrupp. Podle tiskového zástupce antimonopolního úřadu transakce výrazněji nenaruší hospodářskou soutěž, píše Reuters.

Thyssenkrupp je největším německým producentem oceli. Výroba oceli je energeticky velmi náročná, a podnik proto trápí vysoké ceny energií. Křetínský ovšem z drahých energií naopak profituje. Společnost Thyssenkrupp v květnu potvrdila, že si od Křetínského slibuje přístup k levnější elektřině.

Firmy Thyssenkrupp a EPCG v dubnu uvedly, že očekávají dokončení transakce ještě v letošním roce. Jednají o tom, že EPCG by v budoucnosti koupila dalších 30 procent ocelářské divize Thyssenkruppu. Vznikl by tak společný podnik, ve kterém by každá ze stran měla poloviční podíl.

Do skupiny EPCG patří Energetický a průmyslový holding (EPH), mediální skupina Czech Media Invest (CMI) a firma EC Investments. V EPCG má Křetínský 89,3 procenta akcií, zbylých 10,7 procenta drží skupina manažerů EPH.